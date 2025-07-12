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    以軍提議保留軍隊！加薩停火又陷僵局 待美特使出面

    巴勒斯坦消息人士指控，以色列仍企圖在加薩走廊保留軍隊。圖為部署加薩的以軍部隊。（法新社）

    巴勒斯坦消息人士指控，以色列仍企圖在加薩走廊保留軍隊。圖為部署加薩的以軍部隊。（法新社）

    2025/07/12 16:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」就加薩停火進行間接談判之際，《法新社》12日引述兩名巴勒斯坦消息人士指出，由於以色列提議在加薩走廊保留軍隊，雙方談判正受到阻礙。目前調解方已要求雙方延後會談，直至美國特使抵達杜哈。

    據報導，哈瑪斯和以色列代表團本月6日開始在卡達杜哈談判，試圖就暫時停止綿延長達21個月的衝突達成協議。雙方都表示，如果達成60天停火協議，目前仍被哈瑪斯關押的10名人質將獲釋。但一位消息靈通的巴勒斯坦人士表示，以色列拒絕從加薩撤出所有軍隊，阻礙達成協議的進程。

    消息人士稱，由於以色列11日堅持提出一份撤軍地圖，但這份地圖實際上是以軍重新部署的地圖，有超過40%的巴勒斯坦領土將有以軍駐守，根本不是真正的撤軍計畫，導致雙方談判面臨挫折和複雜的困難。

    消息人士補充道，哈瑪斯不會接受以色列的地圖，因為它們實際上是讓重新佔領約一半加薩地帶的行為合法化，並將加薩變成沒有過境點或行動自由的孤立區域。目前，調解方已要求雙方延後會談，直至美國總統川普的特使魏科夫抵達杜哈。

    另一位巴勒斯坦消息人士則提到，雙方在釋放人質囚犯及向加薩提供更多援助的計畫上取得「一些進展」。然而，他們指責以色列代表團缺乏權威，「為了繼續這場滅絕戰爭，拖延並阻撓協議的達成」。

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