晚上6點吃飯錯了嗎？美國遊客慘遭歐洲網友酸爆

3名美國遊客晚上6點在葡萄牙波爾圖用餐，卻因「吃飯時間太早」遭大批歐洲網友圍剿，示意圖。（情境照）

2025/07/12 16:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一段TikTok影片近日在社群平台上掀起熱議，3名美國遊客晚上6點在葡萄牙波爾圖用餐，卻因「吃飯時間太早」遭到大批歐洲網友圍剿，引發歐美網友在留言區隔空交火。

《紐約郵報》報導，TikTok用戶@black_sherlock上傳一段影片，紀錄他和朋友傍晚6點在葡萄牙波爾圖某家餐廳吃晚餐。影片中，餐廳內氣氛冷清，他們是唯一客人。許多歐洲網友看了之後紛紛留言，當地人不可能這麼早用晚餐，這是典型「觀光客行為」。更有義大利網友開酸，「在義大利，晚上6點能吃飯的地方只有醫院」。

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除了對用餐時間的批評，一些歐洲網友更直接攻擊美國人的行為習慣，有人暗指美國人在公共場合說話大聲、缺乏禮節；也有網友說，美國人與歐洲的生活步調格格不入，噓他們「不懂生活美學」。儘管如此，也有北歐網友出面緩頰，「你只是沒遇到芬蘭人，他們也是差不多這個時間吃」。

面對批評，不少美國網友不甘示弱地回擊，「我才無法理解為什麼歐洲人要那麼晚吃飯，我才不想在睡前幾小時才用餐」。事實上，這並非美國人第一次因文化差異在歐洲挨罵，先前就有美國網紅為了融入歐洲文化，在用餐時模仿當地習慣，不換手持刀叉，卻被批「裝模作樣」；甚至有人狠批美式的「Z字型吃法」難以接受，「比聽指甲刮黑板還難受」。

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