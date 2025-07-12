美太平洋艦隊司令：中國欺凌無用、南海國家堅守主權利益

菲律賓補給船「Unaizah May 4」在執行公務時遭中國海警發射水砲襲擊。（美聯社資料照）

2025/07/12 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）11日在菲律賓馬尼拉表示，儘管中國不斷強化在南海的「欺凌策略」，但未能脅迫其他南海主權聲索國放棄主權利益，美國及其他盟國已準備好進一步加強嚇阻北京的侵略行為。

美國《國會山莊報》指出，柯勒在一場論壇活動上保證，美國致力於協助捍衛印度－太平洋地區的航行自由和法治，美國太平洋艦隊的使命是與盟友和夥伴一起遏阻該地區發生的侵略行為，「並在必要時取得戰鬥勝利」。

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柯勒表示，中國在南海地區的策略朝更具侵略性的做法推進，包括撞擊、水砲、雷射，「有時甚至更惡劣」，「儘管中國採取這些欺凌手段……但未能恐嚇東南亞主權聲索國，迫使它們放棄（南海）主權權利」。例如，儘管北京舉止強硬，但印尼、馬來西亞和越南都持續在南海專屬經濟區維持或擴大海上油氣作業，菲律賓更是大膽揭露中國軍隊的危險行動，包括使用強力水砲和軍用雷射等。

柯勒直言，美方看到各國在中國日益增長的壓力下，捍衛海洋權利的韌性和決心，這令人欽佩。幾乎所有東南亞沿海國家現在都將增強海上能力當作優先事項，「美國太平洋艦隊隨時準備與你們合作，加強嚇阻力，並表明任何單個國家都不會被欺侮」。他表示，嚇阻力有助於防止更大規模的衝突和危機，避免阻礙航道貿易流通並影響許多經濟體。

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