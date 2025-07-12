英國暢銷回憶錄驚爆造假 數百萬人被騙光眼淚

英國暢銷回憶錄The Salt Path感動全球數百萬人，如今卻傳出作者造假內容。（美聯社）

2025/07/12 14:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國2018年出版的暢銷回憶錄The Salt Path，台灣中譯本為《鹽徑偕行：鹽漬入味的雙人苦旅，在英格蘭西南海濱小徑》，講述一對結縭32年的夫婦在投資慘賠、丈夫身患絕症的情況下，於英國西南海岸展開數月徒步救贖之旅的故事，感動了全球數百萬名讀者，如今卻傳出作者造假內容，實際的真相可能相當不堪。

據《美聯社》報導，撰寫這本回憶錄的作者蕊娜（Raynor Winn），將自己與丈夫莫思（Moth Winn）的故事寫了出來，指稱他們投資失敗後失去了房子，並在身無分文、無家可歸的情況下，如何透過步行跋涉獲得精神上的重生。

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蕊娜同時還描寫丈夫罹患了無藥可醫的皮質基底核退化症（corticobasal degeneration，CBD），這是大腦皮質與基底核退化的漸進式疾病，屬於非典型的帕金森氏症，蕊娜宣稱丈夫莫思在此次徒步之旅過後症狀有所減輕。

這本回憶錄光是在英國就狂賣200萬本，後面還衍生了2本續作，翻拍的「真人真事改變」電影《鹽路上有你》更於今年春季在英國上映（台灣7月4日上映）。

然而，英媒《觀察家報》（The Observer）在展開深入式調查後，近來踢爆蕊娜涉嫌造假，因為她和丈夫是從雇主那邊偷走了數萬英鎊，才會導致自己的房產遭到查封。另外，蕊娜夫婦在法國還擁有另一處房屋，並非是她所聲稱的無家可歸。

更嚴重的是，《觀察家報》所採訪的醫學專家，對於莫思是否罹患CBD抱持懷疑態度，因為莫思不僅沒有任何急性症狀，甚至還能逆轉病症．顯然和CBD患者的情況不同。

《觀察家報》指控蕊娜背叛讀者的信任，甚至利用謊言來牟取暴利，可以說回憶錄中的關鍵內容都是捏造出來的。

對此，蕊娜在個人網站上痛斥這些指控充滿誤導性，並強調這本回憶錄是她和莫思共同經歷的身心旅程、是夫妻倆的真實故事，同時還附上莫思罹患CBD的診斷書。

不過，蕊娜坦承書中有部分敘述存在錯誤，自己先前的投資也有過疏失，目前與她合作的出版社已推遲她下本書的發行，蕊娜原定11日和民謠樂隊舉行的合作演出也臨時喊卡。

據了解，若是蕊娜確實造假回憶錄，可能會面臨讀者的求償，並且影響到改編電影《鹽路上有你》的票房，由於本片尚未在美國上映，是否會有美國電影商願意接手還是個問號。

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