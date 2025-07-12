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    印度260死空難駭人錄音曝光！機師被詢問「你為什麼切斷燃油」

    印度航空260死空難駕駛艙錄音曝光，有機師被詢問「你為什麼切斷燃油」。（路透）

    印度航空260死空難駕駛艙錄音曝光，有機師被詢問「你為什麼切斷燃油」。（路透）

    2025/07/12 09:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空6月12日發生波音787夢幻客機起飛後30多秒就墜毀的事故，造成造成機上241人與地面19人死亡，駕駛艙通話記錄器的對話今曝光，從中可以聽到1名機師詢問另1名機師「你為什麼切斷燃油」，被質疑的飛行員則連忙回應他沒有這樣做。

    《CNN》報導，調查人員從黑盒子取得墜機時的駕駛艙錄音和飛行資料，發現當客機處於時速180節（約333公里）時，2個引擎的燃油開關在相隔1秒內接連從「RUN（運作）」轉換成「切斷（CUTOFF）」的狀態。

    從錄音中能夠聽到有機師詢問另1人為何要切斷燃油，對方隨即否認，緊接著燃油開關又被調整到「運作」的位置，引擎也跟著重新啟動，但飛機就在此時撞擊地面建物。

    據了解，波音787客機燃油開關位於2名機師的座位之間，就在油門桿的後方，而且開關兩側都有金屬桿保護，同時還配備鎖定裝置防止誤觸。

    調查報告指稱，機場監視器拍到飛機在初始爬升階段就啟動了緊急發電設備「衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，RAT）」，而當引擎準備重新起動的幾秒內，有機師發出「MAYDAY MAYDAY MAYDAY」的求救訊號，但塔台人員呼叫時已得不到回應，只能眼睜睜地看著飛機墜毀。

    飛行分析專家蘇西（David Soucie）表示，想要操作燃油開關必須刻意為之，意外關閉所有燃油開關的情況非常罕見，而且這些開關的設計在多年來已不斷改進，藉此確保不會被誤觸或自行移動。

    據了解，失事航班機長現年56歲，累積飛行時數超過1.5萬個小時；副機長則是32歲，飛行時數為3400多個小時，但調查人員並未說明被質疑切斷燃油的是誰。

    另外，調查報告顯示飛機燃油品質良好，當天並未有明顯的鳥類活動跡象，且客機起飛重量在規定之內，機上並未發現任何危險物品，襟翼角度也符合起飛要求。

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