美國務院大裁員逾1300人！挨轟削弱美在全球地位

美國總統川普上任後展開大裁員行動，美國國務院於當地時間週五發出郵件通知，解僱逾1300名人員。這項消息引發外界質疑，將削弱美國在全球地位及其軟實力。（美聯社）

2025/07/12 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，因應美國總統川普提出削減「冗員」計畫，美國國務院於當地時間週五發出郵件通知，解僱逾1300名人員。這項消息引發外界質疑，近期正值國際衝突不斷，美國卻選擇削減一線外交人員的開支，現任及前任外交官強烈批評，此舉將削弱美國在全球地位及其軟實力。

美國總統川普上任後展開大裁員行動，根據美媒「華盛頓郵報」、美國有線電視新聞網（CNN）指出，一份國務院內部通知顯示，美國國務院週五針對超過1100名文職人員及240名外交人員發出裁員通知。其中外交人員在收到通知後的120天將被解僱，期間將被安排行政休假，而多數文職人員的離職期限為60天。

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綜合媒體報導，早在今年5月，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）就曾提出，國務院將計劃裁減逾15%的美國員工。截至去年國務院在全球擁有約1.8萬名員工，這波解僱也將是數十年以來規模最大的裁員行動，將導致數百個辦公室和局處被取消或調整。長期觀察國務院的人士對此表示擔憂，此舉將會影響國務院的運作能力。

美國外交服務協會也發布聲明表達強烈反彈，聲明內容指出，目前正值全球極度不穩定的時刻，烏克蘭戰火紛飛，以色列和伊朗衝突不斷，獨裁政權不斷試探國際秩序的底線，美國卻選擇削減其一線外交人員的開支。

該協會也質疑，川普政府在過去6個月透過關閉辦公室和強迫員工辭職，至少裁減了20%的外交人員。如果這是要解決人員過剩問題，那應該有明確的制度及機制。但這些裁員與績效或使命無關，這些被針對的外交官不是因為他們的服務經歷或技能，而是因為他們恰好被派往了哪裡。該協會直言「這不是改革」。

前美國駐北約大使亨特（Robert E. Hunter）也質疑，現任政府已經確保國務院「缺乏」足夠的人才、經驗和適當的組織架構，在未來幾年將無法順利推動美國外交政策，甚至無法為海外美國人在有需要時提供關鍵的幫助。

不過針對外界質疑，川普政府官員則是為國務院重組計畫進行辯護，稱這是讓國務院運作更有效率且符合川普優先事項的必要之舉。

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