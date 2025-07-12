溫哥華FASCA學生家族尋根短片 喚起老一輩台灣移民兒時回憶

FASCA 學員們組合代表台灣特性的隊旗，為結業式劃下完美句點。（記者張伶銖攝）

2025/07/12 06:35

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華11日報導〕溫哥華海外青年大使新生培訓營（FASCA）上周舉行，僑委會請來中文流利的紐西蘭籍教練馬克（Mark Hanson）指導學生以短片說故事介紹家族遷徙的故事，並藉此展開學員們在台灣的尋根之旅。

從小在溫哥華長大的學生柯宗呈以自創的漫畫，介紹了自己曾祖母在出生不久時被颱風吹走，被眾人找回來所以取名為「陳找」，故事溫馨感人，是此屆優秀作品獎之一。高年級學生莊景澍以影片介紹台灣發展史 ，影片中融入大量的歷史背景及加入中文旁白，以深入淺出的介紹獲得青睞，亦被評為優秀作品獎。

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馬克應邀前來溫哥華主持新生培訓營，當他開口說中文時，一口流利的中文強過一些從小在溫哥華長大的台裔第二代，令在場的來賓和家長不敢相信自己的耳朵。原來來自紐西蘭的馬克現在住在台灣台中，馬克和他的哥哥兩人還創辦了雜誌向全世界推廣台灣藝術人文風情，在台灣有高知名度。

柯宗呈的家族遷徙故事主要講兩個他從長輩那裡聽到的兩個小故事，一個是為何他的曾祖母叫「陳找」 ，原來在一百年前台灣的一場大颱風，令當時還在襁褓當中的曾祖母被大風吹走，曾祖母的弟弟也被吹走，但就只被吹到了三合院房屋的角落，「躲」在角落。柯宗呈說，曾祖母的弟弟由於「躲」了起來，取名為「陳躲」，一下被家人找到。

至於柯宗呈的曾祖母，則是被大風吹到了掛在樹上，眾人找了很久很久，終於找到，於是曾祖母取名為「陳找」。柯宗呈的影片還介紹了大叔公對布袋戲著迷的故事。他說，大叔公是素還真和藏鏡人的粉絲，經常與人在那裡比劃功夫，有一次從樹上跳下，沒想到就直接跳進糞坑，洗了三天仍未能除去身上的臭味。柯宗呈的家族小故事看似普通，卻是喚起了很多在場老一輩台灣移民在台灣生活的兒時記憶。

溫哥華FASCA 39位學員在結業典禮時正式獲頒「海外青年文化大使」證書。駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組組長郭淑貞致詞勉勵學員積極投入社區服務﹐傳承台灣文化，並以行動向社區傳達對家鄉台灣的熱愛。

為期三天的訓練課程以「領導、服務、文化、傳承、生命教育」為核心，青年學員們成功完成訓練，不僅建立國際視野與人脈，也與台灣建立起更深的情感連結。

結業成果發表中，有同學獨力採訪剪輯而成的家族遷徙故事影片，青年學員們共同完成的「大使之舞」舞蹈表演，各隊也親自手繪隊旗「台灣藍鵲隊」、「台灣黑熊隊」、「台北101隊」與「玉山隊」，並設計隊呼和加油動作，最後士氣高昂地接受貴賓授旗齊聲宣誓，未來將扛起文化大使的使命，承先啟後發揚台]灣精神。

郭淑貞、僑務秘書林美玲、在溫哥華的僑務委員謝明珠、張亦凱、僑務諮詢委員鄧華一、葉憲年、大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席黃宗芹及家長們超過百人共襄盛舉，一同見證學員們蛻變為文化大使的重要時刻。

FASCA 學員們表演大使之舞。（記者張伶銖攝）

FASCA學員柯宗呈很高興大家喜歡他的尋根影片。（記者張伶銖攝）

紐西蘭籍的教練馬克。（記者張伶銖攝）

郭淑貞（右）頒發結業證書由FASCA學員代表接受。（記者張伶銖攝）

柯宗呈以漫畫短片介紹曾祖母小時候差點被颱風吹走的故事，充滿童真。（記者張伶銖攝）

柯宗呈的曾祖母取名陳找，原來有不為人知的故事。（記者張伶銖攝）

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