川普視察德州洪災 無視刪減聯邦預算影響救災質疑

2025/07/12 04:39

〔中央社〕美國德州洪災導致數十名孩童在內至少120人喪生，各界對當局災情應變的質疑聲浪高漲，總統川普今天前往災區視察。

法新社報導，這位共和黨籍總統和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘直升機抵達災區德州中部丘陵地區（Hill Country）與急救人員、家屬與官員見面。當地1週前因大雨河水暴漲，冲走房子、露營小屋、休旅車和民眾。

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川普和梅蘭妮亞抵達災情最嚴重的克爾郡（Kerr County）克維市（Kerrville），受到德州州長艾波特（Greg Abbott）迎接。

救援工作目前進入第8天，搜救人員在成堆瓦礫和泥土中尋找170多名失蹤者，包括5名參加夏令營的女孩。

由於本週迄今未傳出生還者救援通報，死亡人數將持續增加的憂慮日益升高。

川普對他削減聯邦機構預算影響救災的質疑置之不理，稱洪災是一場「百年難見的災難，沒人預料的到」。

川普接受國家廣播公司新聞網（NBC News）電訪指出：「在看到這可怕事件後，我想你會以某種形式發出警報，如果他們看到大量的水或任何東西，警報就會響起…但當地官員也和其他人一樣遭受打擊。」

在川普簽署重大災難聲明釋出聯邦資源後，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）才於週末開始因應德州洪災。

但川普迄今一直迴避有關聯邦緊急事故管理總署的未來問題。

這場洪災是美國近年來最致命的災難之一，也再度引發人們對川普計劃逐步撤銷美國聯邦緊急事故管理總署、轉由各州承擔更大責任的質疑。1140712

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