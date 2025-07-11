歐洲議會大比數通過決議批「中國壟斷稀土」 中方這樣回嗆

歐洲議會以523票贊成、75票反對和14票棄權通過一項決議，對中國「準壟斷稀土」出口表達關切，同時要求歐盟執委會必須解決這個問題。（擷取自歐洲議會官網）

2025/07/11 22:49

〔中央社〕歐洲議會昨天以懸殊比數通過一項決議，對中國限制稀土出口表達關切，批中方此舉毫無道理可言。對此，中國駐歐盟使團今天表示強烈不滿與堅決反對，宣稱稀土出口從來不是、也不應該成為中歐之間的問題。

據歐洲議會官網，歐洲議會10日以523票贊成、75票反對和14票棄權通過一項決議，對中國限制稀土出口表達關切，同時要求歐盟執委會必須解決這個問題。

請繼續往下閱讀...

「決議」表示，鑑於中國在稀土的準壟斷地位，中國的行動毫無道理而且是強制性的。

歐洲議會議員強調，歐盟需要識別、落實並強化其在關鍵商品和技術方面相對於中國擁有關鍵優勢的領域；他們對中國要求稀土出口許可證申請人披露敏感資料深感擔憂。

歐洲議會議員並表示，歐盟執委會和成員國必須加速實施「關鍵原物料法」（CRMA）。該法案旨在確保歐盟擁有安全、多樣化和可持續的原物料獲取管道。

「決議」還強調歐盟啟動國內採礦計畫的必要性，呼籲歐盟執委會和成員國評估稀土戰略庫存的最低水準，並呼籲與「符合高永續性和人權標準的國家」建立原物料雙邊夥伴關係。

歐洲議會強調，歐盟在即將舉行的中歐峰會闡明這些關切及其對全球供應鏈的更廣泛影響至關重要。

中國駐歐盟使團發言人今天表示，中方對歐洲議會相關決議表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐洲議會停止將經貿問題政治化、泛安全化，停止在出口管制問題上搞雙重標準。

發言人宣稱，稀土等相關物項具有軍民兩用屬性，中方依法對軍民兩用物項實施必要管制，既是行使自身主權，也是應盡國際義務。中方政策符合國際慣例，也有利於維護世界和平穩定。

發言人還稱，稀土出口從來不是、也不應該成為中歐之間的問題。只要遵守出口管制規定，履行必要程序，歐洲企業的正常需求就能得到保障。中國有關部門還為歐洲企業設立了「快捷通道」，以更好滿足歐洲企業的正常需要。

發言人最後稱，中方願繼續與歐方加強溝通對話，妥善處理經貿分歧摩擦，實現共贏和共同發展。同時，「我們堅決反對任何損害中國發展權利的企圖」。

中歐峰會定於7月24日至25日在北京登場，雙方迄今在關鍵經貿議題依然劍拔弩張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法