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    鞏固印太同盟！ 美日韓外長會晤 宣示強化多領域合作

    美國務卿魯比歐（中）、日本外務大臣岩屋毅（左）、南韓外交副部長樸潤柱（右）舉行三方會談。（路透）

    美國務卿魯比歐（中）、日本外務大臣岩屋毅（左）、南韓外交副部長樸潤柱（右）舉行三方會談。（路透）

    2025/07/11 21:37

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交副部長樸潤柱，11日在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）外交部長會議場邊，召開三方會談，達成維持對北韓強力嚇阻，以及在能源、造船、關鍵礦產，及其它供應鏈安全和人工智慧（AI）等領域上，加強合作的共識，並重申實現北韓無核化的堅定承諾。

    此為南韓總統李在明6月勝選、就任後首度三方外長會晤。李在明政府主張減緩南北韓緊張、維持交流和對話管道，但也持續透過與美國的結盟，向北韓傳達嚇阻訊息。樸潤柱向美日表示，三方會談顯現出首爾當局進一步推動韓美日夥伴關係及務實、國家利益導向的外交方針。

    「法廣」報導，三外長還商討了於9月實施涵蓋陸海空的多域聯合軍演「自由之刃」。日本航空自衛隊也規劃參加美軍在日本周邊舉行的大型演練，旨在展示團結氛圍及增強對中嚇阻。

    另一方面，自2022年2月烏俄戰爭爆發以來，不斷深化關係的俄羅斯與北韓，俄外長拉夫羅夫11日訪問平壤，可能安排北韓領導人金正恩訪俄事宜。據南韓情報機構說法，北韓或許會在本月或8月向俄增派額外戰力。此前平壤已派遣超過1萬名軍力協助俄軍打擊烏克蘭，並同意調派軍事工程師及建築師，赴庫斯克地區支援重建。

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