與日韓聯合空中軍演 美出動B-52轟炸機嚇阻平壤

美B-52H轟炸機與韓KF-16（左）、日F-2戰鬥機（右）進行聯合空中軍演。（法新社）

2025/07/11 21:36

〔編譯林家宇／綜合報導〕美日韓11日在朝鮮半島進行旨在嚇阻北韓的聯合空中軍演，出動美空軍B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機等武器，凸顯美日韓在外交、軍事領域上的緊密合作關係。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀本部議長金明秀同日於首爾召開第22次總參謀長會議。三方在會中申明緊密合作，應對平壤在印度─太平洋及其他區域展現出安全挑戰的重要性。

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凱恩點名北韓和中國正以清楚明確的意圖從事史無前例的建軍行動，「我們對此需要謹記在心」。聯合聲明敦促北韓立即停止一切損害朝鮮半島、印太及其他地區穩定的不法行動，並承諾持續合作共同回應北韓威脅。

南韓國防部表示，韓美日於濟州島以南公海上空舉行聯合軍演，也是B-52H自去年4月後再度現身朝鮮半島，藉由聯合行動提升嚇阻北韓持續增長的核子計畫和飛彈威脅，另有南韓KF-16戰鬥機及日本F-2戰鬥機參與。「朝鮮日報」指出，每架B-52可攜帶20枚射程達2400公里、具搭載核武性能的AGM-86巡弋飛彈，難以透過雷達探測、攔截，是美中衝突情境中最令北京擔憂的戰略武器。

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