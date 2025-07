展現美式作風！ 白宮貼新梗圖 川普化身「超人」

2025/07/11 21:28

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國總統川普上任後,大力推動美國優先政策,白宮10日晚間發文,貼出一張電影海報風格的梗圖,當中川普化身超級英雄「超人」,稱川普是希望、真理、正義和美國作風的象徵。

英國《電訊報》11日報導,白宮發文時間正值新版《超人》(Superman)電影上映,梗圖模仿該電影海報,「超人川普」穿著藍色緊身衣、紅披風,模樣顯得相當年輕,身材結實,正版電影海報的標語也被改成「川普總統任期」、「真理、正義與美國行事作風」(Truth, Justice, and The American Way),以及「超人」等。

請繼續往下閱讀...

這並非川普團隊第一次透過影像技術,將他化身成指標性人物。之前曾利用人工智慧技術,生成「川普教宗」的圖片,也曾製作一段動畫短片,將加薩化為豪華川普品牌度假村,他和以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在泳池邊暢飲。

不過,《超人》一片這次上映前發生一段插曲。導演詹姆斯岡恩(James Gunn)日前受訪時說,超人「是美國故事⋯⋯是一名來自其他地方的移民」,這個故事講的是「基本的人性良善」。這個說法引起美國右翼怒火,《福斯新聞》主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)就發文說,「這是另一部我們不看的電影」。

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. ???????? pic.twitter.com/fwFWeYonAq