展現美式作風！ 白宮貼新梗圖 川普化身「超人」

白宮發新梗圖，川普變成「超人」。（取自白宮X @WhiteHouse）

2025/07/11 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，大力推動美國優先政策，白宮10日晚間發文，貼出一張電影海報風格的梗圖，當中川普化身超級英雄「超人」，稱川普是希望、真理、正義和美國作風的象徵。

英國《電訊報》11日報導，白宮發文時間正值新版《超人》（Superman）電影上映，梗圖模仿該電影海報，「超人川普」穿著藍色緊身衣、紅披風，模樣顯得相當年輕，身材結實，正版電影海報的標語也被改成「川普總統任期」、「真理、正義與美國行事作風」（Truth, Justice, and The American Way），以及「超人」等。

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這並非川普團隊第一次透過影像技術，將他化身成指標性人物。之前曾利用人工智慧技術，生成「川普教宗」的圖片，也曾製作一段動畫短片，將加薩化為豪華川普品牌度假村，他和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在泳池邊暢飲。

不過，《超人》一片這次上映前發生一段插曲。導演詹姆斯岡恩（James Gunn）日前受訪時說，超人「是美國故事⋯⋯是一名來自其他地方的移民」，這個故事講的是「基本的人性良善」。這個說法引起美國右翼怒火，《福斯新聞》主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）就發文說，「這是另一部我們不看的電影」。

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. ???????? pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House （@WhiteHouse） July 11, 2025

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