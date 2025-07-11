25％關稅調降「先決條件」？ 美要韓聯手遏制中國造船業

中國造船業已輾壓美國，全球市占率逾50%。（法新社）

2025/07/11 20:48

〔編譯魏國金／台北報導〕美國8月1日起對韓國課徵25%的關稅，路透報導，韓國官員11日透露，美國希望南韓透過可能的合作，共同反制中國在造船領域上的擴張。美國亦要求首爾增加對美國投資，並採購美國能源與農產品，以交換對25%對等關稅的協商。

韓國產業通商資源部貿易政策協調處處長張承吉，在一場由國會議員主持的論壇上說，「美國對於中國在造船領域的市占率擴展有危機感，正將韓國視為是戰略夥伴」。

請繼續往下閱讀...

他表示，美國要求首爾「在其他領域上」加入遏制中國的行動，作為雙方在造船方面合作的「先決條件」，他沒有進一步詳述細節。

他之後澄清，造船領域就是美國希望聯手首爾，對抗中國的潛在領域。他也說，美國在降低汽車、鋼鐵等特定產業關稅，表達保留立場。

他補充，美國亦要求首爾增加對美國投資，並採購美國能源與農產品，以交換對25%對等關稅的協商，「然而擴大農產品進口對南韓而言，是高度政治敏感性的問題」。

華爾街日報報導，2002年中國造船廠生產的商船總噸位僅佔全球8%，當時中國國家總理朱鎔基設定國家目標，希望中國成為全球第一的造船大國，去年中國造船廠交付的商船噸位佔全球53%居冠。

今年初，時任美國貿易代表的戴琪公布301條款調查結果說，美國商用造船業從1975年全年建造70艘船銳減至如今不到5艘，而中國現在每年建造1700艘船。她說，「北京針對這些產業打造其主導地位，破壞了公平與市場導向的競爭，加劇經濟安全風險，並成為美國產業復興的最大障礙」。

BRS船舶經紀公司數據顯示，過去10年，中國造船業共交付6765艘商用船隻，其次為日本的3130艘，韓國2405艘，而美國僅37艘。為此，美國亟欲拉攏日韓，以使美國的造船業再次偉大。

中國外交部發言人毛寧對此回應，中國一貫支持各方透過對話協商，妥善處理經貿關係與問題，但任何協議和談判都不應損害第三方的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法