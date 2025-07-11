「川習會」有望？ 魯比歐：雙方都有強烈渴望

美國國務卿兼國家安全顧問魯比歐率領代表團，11日與中國外交部長王毅等人在吉隆坡會談。（美聯社）

2025/07/11 20:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐11日在馬來西亞吉隆坡會晤中國外交部長王毅，是美中兩位首席外交官首度面對面交談。魯比歐稱談話具有建設性，但美中在一些問題上存在分歧。對於美中元首高峰會，魯比歐也稱「可能性很高」，但強調必須營造良好氛圍、達成正確成果。

魯比歐10日抵大馬，展開上任以來首次亞洲行。他在吉隆坡與東南亞國家協會（ASEAN）十個成員國外長進行會談，並會晤大馬高層官員和俄國外長拉夫羅夫。魯比歐11日出席東亞高峰會和東協區域論壇，日本、中國、俄國、澳洲、印度和歐盟皆派員與會。魯比歐也藉此機會與中國外長王毅會面，並與日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部第一次官（副部長）樸潤柱舉行三邊會議。

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香港《南華早報》及《彭博》等媒體報導，魯比歐會晤王毅後表示，兩人的談話「非常具有建設性及正面意義」，為雙方展示可以共同努力的領域，但兩國也在一些問題上存在分歧，「我們顯然必須共同努力解決一些問題，對於像我們這樣規模、範圍和影響力的國家來說，這是意料之中的事」。魯比歐說，他向王毅傳達的關鍵訊息是，兩個競爭大國有機會實現某種戰略穩定，並確定可以合作的領域，從而建立更好的溝通和信任。

當被問及美國總統川普和中國國家主席習近平是否可能舉行會晤時，魯比歐稱「可能性很高」，但雙方必須「營造良好的氛圍，並達成正確的成果」，「雙方都有強烈的渴望……我不確定具體的日期，但我認為很快就會實現，肯定會實現」。

美國國務院在聲明中表示，這次會談富有建設性且務實，魯比歐強調保持溝通管道暢通的重要性，雙方同意探索潛在的合作領域，同時尋求控制分歧。魯比歐指與中方有必要繼續就一系列雙邊問題進行討論，也提及其他具有地區和全球重要性的問題。中國外交部也稱會談積極、務實、有建設性，雙方就中美關係及共同關心的問題交換意見，王毅強調，應該兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動，盼美方以客觀、理性、務實態度看待中國，以和平共處、合作共贏為目標制定對中政策，以平等、尊重、互惠方式與中方打交道。

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