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    殺手衛星？中國測試軌道加油技術 具破壞他國衛星潛力

    在軌道為衛星加油的技術，可用來破壞他國的衛星運作。示意圖。（路透檔案照）

    在軌道為衛星加油的技術，可用來破壞他國的衛星運作。示意圖。（路透檔案照）

    2025/07/11 19:42

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國兩顆人造衛星，近日顯然在地球同步軌道順利完成接合，這種在地球軌道上為衛星加油的技術，具有軍民兩用用途，可為衛星補充燃料延長壽命，但是也可能被用來破壞他國的衛星運作。

    《福斯新聞》和科技新聞網站Ars Technica 8日、9日的報導，中國「實踐21號」、「實踐25號」衛星，在地球同步軌道逐步彼此靠近，並且可能已於上週接合，多個民間衛星追蹤者利用公開來源的影像，發現這兩具衛星在影像中，已經成為一個無法區別的整體，因此認為兩衛星已經接合。

    分析家相信，這是首次嘗試在高軌道為衛星「加油」（orbital refueling）、即在軌道上替衛星補充燃料，這可能意味著，中國有在太空中，使他國衛星失去運作能力的潛力。

    美國可能也已注意到這項活動，太空軍兩具地球同步軌道太空態勢感知（GSSAP）衛星，在中國衛星執行該項操作後，顯然調整了位置，更靠近實踐21、25號衛星觀測。收集非機密衛星監控數據的太空司令部聯合商業運作小組估計，中國這兩具衛星在7月2日「結合」，並且至少到8日為止，都一直保持此狀態。

    地球同步軌道高度約2萬2236英里，因能與地球自轉同步，保持在固定視角，向來是軍事、商業衛星熱門部署位置，在軍事上可提供如飛彈攻擊的早期預警。衛星因可搭載的燃料有限，一旦耗盡即形同壽命終了，在地球軌道加油被視為突破此瓶頸的重要技術。美國太空軍也計畫，最快明年夏天測試這項技術。

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