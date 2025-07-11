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    丹娜絲重創中南部 安倍昭惠發文「台灣加油」

    前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。（資料照）

    前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。（資料照）

    2025/07/11 19:09

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣南部遭丹娜絲颱風重創，造成嚴重災情，引發各界關注。日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（11日）也透過社群平台，對台灣表達慰問與關心，並寫下「台灣加油」，展現深厚台日情誼。

    安倍昭惠在X發文指出，7月7日襲擊台灣南部的第4號颱風災情嚴重，「至今仍有地區停電，農作物也幾乎全毀。」她說，對於台灣的朋友們深感不捨，「謹致上我最深的慰問。」

    她也進一步表示，台灣一直以來都對日本展現溫暖與善意，如今面對災難，她也思考「我們能為一直關心著我們的台灣做些什麼呢？」最後更以中文寫下「台灣加油」，盼為台灣災民打氣。

    安倍昭惠長年友台，2022年安倍晉三遇刺身亡後，台灣社會展現極高關注與哀悼，她也曾多次向台灣民眾表達感謝與感動。如今台灣遭遇天災，她親自發文表態，令不少台灣網友感動直呼「謝謝昭惠夫人」、「台灣的好朋友」；也有不少日本網友留言替台灣加油，還有日本網友喊話，希望日本政府替台灣救災出一分力。

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