丹娜絲重創中南部 安倍昭惠發文「台灣加油」
前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。（資料照）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣南部遭丹娜絲颱風重創，造成嚴重災情，引發各界關注。日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（11日）也透過社群平台，對台灣表達慰問與關心，並寫下「台灣加油」，展現深厚台日情誼。
安倍昭惠在X發文指出，7月7日襲擊台灣南部的第4號颱風災情嚴重，「至今仍有地區停電，農作物也幾乎全毀。」她說，對於台灣的朋友們深感不捨，「謹致上我最深的慰問。」
請繼續往下閱讀...
她也進一步表示，台灣一直以來都對日本展現溫暖與善意，如今面對災難，她也思考「我們能為一直關心著我們的台灣做些什麼呢？」最後更以中文寫下「台灣加油」，盼為台灣災民打氣。
安倍昭惠長年友台，2022年安倍晉三遇刺身亡後，台灣社會展現極高關注與哀悼，她也曾多次向台灣民眾表達感謝與感動。如今台灣遭遇天災，她親自發文表態，令不少台灣網友感動直呼「謝謝昭惠夫人」、「台灣的好朋友」；也有不少日本網友留言替台灣加油，還有日本網友喊話，希望日本政府替台灣救災出一分力。
7月７日に台湾南部を襲った台風4号の被害は甚大であり、未だ停電は続き農作物も壊滅的であるようです。— 安倍昭恵 （@akie_official） July 11, 2025
心よりお見舞い申し上げます。
いつも暖かいお心を寄せていただいている台湾のために何ができるのか・・・
台湾加油！ pic.twitter.com/vg0Ny4xegD