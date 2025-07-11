以色列證實 伊朗部分近武器級濃縮鈾還在

以色列官員證實，伊朗部分純度60％濃縮鈾還埋在伊斯法罕核設施下，且未被摧毀，但只要伊朗試圖取回，就會遭受新一波攻擊。（法新社）

2025/07/11 18:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列政府官員9日在華府透露，以色列評估伊朗部分接近武器級的濃縮鈾，在美軍空襲後埋藏在伊斯法罕核設施之下，且並未被摧毀，但若德黑蘭當局企圖取回，以色列和美國都會察覺，將毫不猶豫發動新一輪攻擊。

《美國國家廣播公司》（NBC）及《紐約時報》指出，該官員在與媒體的簡報會中透露，以色列決定襲擊伊朗核設施是因為，情報顯示在以色列去年9月殲滅伊朗側翼、黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領袖納斯魯拉後，德黑蘭就開始暗中迅速將濃縮鈾提煉至武器級。以色列一邊與美國總統川普分享這些情報，一邊下定決心無論美國是否參與，以色列都準備對伊朗發動攻擊，美國的支持不是必要條件。

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針對美國國家安全情報首長加巴德在內等美國情報官員，今年以來數度在國會聽證會等場合上表示，美方並未發現任何德黑蘭決定製造核武的證據，但該以色列官員直指相關說法「不夠嚴謹」。至於美國國防情報局（DIA）上月底初步評估，美軍對伊朗三大核設施的空襲，可能僅使伊朗核計畫推遲幾個月，以色列官員則強調，計畫應已被推延兩年。

國際原子能總署署長葛羅西先前評估，儲存在伊斯法罕的大部分濃縮鈾庫存，在以美發動攻擊前可能已被轉移，但以色列官員強調，沒有任何濃縮鈾被轉移，並提到伊斯法罕核設施的庫存埋藏太深，即時是美國最強大的武器也無法摧毀，但美軍確實已封鎖許多入口，似乎也摧毀關鍵實驗室，該實驗室可將濃縮鈾轉化為可製造武器的形態、再將其製成可用於製造飛彈彈頭的金屬。

不過，該官員不諱言，以色列得出結論，伊朗部分純度60％近乎武器級的濃縮鈾，在上月空襲中倖存下來，就埋藏在伊斯法罕核設施地下，德黑蘭或許可以取得這些濃縮鈾，但只要他們有動作，幾乎肯定會被發現，也將再次遭受攻擊。西方情報官員證實以色列的評估，而白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）也重申，正如川普總統所說，美軍「午夜重錘行動」已徹底摧毀伊朗核設施。

以色列、美國及愈來愈多外部專家一致認為，伊朗在納坦茲和福爾多核設施所有以超音速旋轉的1.8萬台離心機，均已被毀或受損，可能無法修復。他們目前正在探討的問題是，伊朗需要多長時間才能重建部分或全部核設施，尤其是在頂尖核子科學家遇害之後。

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