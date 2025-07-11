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    日本地方政府鼓勵生產 第7胎領逾62萬元

    懷孕示意圖。（資料照）

    懷孕示意圖。（資料照）

    2025/07/11 19:48

    〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本岐阜縣山縣市為鼓勵市民增產報國，對市內第3胎以上的新生兒發放津貼，貼津金額隨著胎數加倍提高，結果有一對夫婦生了第7胎，領到了310萬圓（約合台幣62.7萬元）創下全市之最。

    山縣市是由高富町、美山町及伊自良村3個町村在2003年合併而成，市內人口約2.5萬人，該市鄰近岐阜縣的首府岐阜市和愛知縣，人口嚴重外移，近20年來人口減少7千多人。

    市公所為了改善人口流失的問題，鼓勵市民多多生產，提供了相當優渥的育兒援助，除了3歲以下保育費和中小學營養午餐免費之外，從2023年度起，推出「微笑嬰兒應援金」，對市內第3胎以上的新生兒發放津貼，並且隨著胎數加倍發放，第3胎可領10萬圓、第4胎30萬圓、第5胎70萬圓、第6胎150萬圓，第7胎則有310萬圓。

    日本每日新聞報導，這項津貼制度從開始實施以來，共有45人領到，其中有8成為第3胎，去年有2位第6胎各領了150萬圓。

    報導指出，今年度首次有第7胎的寶寶領到津貼，53歲的宮川先生和39歲的太太今年生下了第7胎，兩人育有4男3女，長男目前就讀高中二年級，由於宮川太太在生下第6胎後的一個月，津貼制度才上路，所以這次也是他們首次領到寶寶應援金。

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