烏克蘭重建添柴火！再獲凍結俄資產收益 今年進帳5400億

歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與烏克蘭總理什米哈爾（左）。（法新社檔案照）

2025/07/11 18:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭已持續3年多，歐洲對烏國的支持持續不斷。烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）10日表示，收到歐盟撥入的另一筆10億歐元（12億美元，約341億台幣）資金，這筆錢來自凍結俄羅斯主權資產的利息收益。

《基輔獨立報》11日報導，烏克蘭根據7大工業國集團（G7）的「特別收入加速機制」（ERA），獲得這筆資金，什米哈爾說，今年以來，烏國已經收到超過185億美元（約5407億台幣），直接用於重建計畫。

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俄國2022年入侵烏克蘭以來，G7國家已經凍結大約3000億美元的俄國主權資產。美國和歐盟支持下建立的ERA機制，旨在利用遭凍結的俄國資產產生的利息收益，為烏國國防和重建提供資金。在該機制下，烏國預期將可獲得總計500億美元貸款，以前述利息收益支付，所有款項最晚在2027年交付給烏國；其中181億歐元（約210億美元）來自歐盟，美國也提供相當的金額，其餘由英國、加拿大和日本分擔。

什米哈爾說，在10日、11日於義大利羅馬舉行的烏克蘭重建會議，烏國力促國際夥伴，共同制定法律機制，以全面沒收俄國資產。

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