愛爾蘭監管機構出手調查TikTok 中國否認要求企業非法收集數據

中國外交部發言人毛寧否認中國要求企業非法收集和儲存用戶個人資訊。（美聯社）

2025/07/11 17:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕協助歐盟監管資料隱私的愛爾蘭監管機構，開始調查中國社群媒體巨頭TikTok，中國今（11）日否認要求企業非法收集和儲存用戶個人資訊。

根據《法新社》報導，中國外交部發言人毛寧11日在記者會上說，中國政府高度重視並依法保護資料隱私和安全。中國從未、也絕不會要求企業或個人非法收集或儲存資料。

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毛寧說，中國希望歐洲尊重市場經濟和公平競爭，為各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

多年來TikTok一直受到西方政府關注，因為西方擔心中國可能利用個人資料進行間諜活動或政治宣傳。但TikTok強調，從未收到中國當局索取歐洲用戶資料的任何請求。

值得注意的是，TikTok今年5月因向中國發送個人數據被數據保護委員會罰款5.3億歐元（約180.9億台幣），對此TikTok堅稱這些數據只是遠端存取。

另外，科技媒體《The Information》援引知情人士消息稱，TikTok正加緊開發一款面向美國市場的獨立新版APP，計畫於9月5日前在美國應用商店上線，並可能在此後出售給一群由超級富豪組成的投資人團隊，這一時間點剛好在美國設定的9月17日最後期限前。若超過此期限，TikTok將禁止在美國營運。

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