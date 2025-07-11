槍手攔截2巴士殺害9人 巴基斯坦總統歸咎於「這組織」

巴基斯坦發生槍擊事件，槍手攔截2輛巴士後，綁架並殺害了9人。巴基斯坦總統札達里強烈譴責此事。（法新社）

2025/07/11 17:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴基斯坦官員稱，10日晚間西南部地區發生槍擊事件，槍手攔截在高速公路上的2輛巴士後，綁架並殺害了9人。對此巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）相信，此事為俾路支解放軍所為。

根據《美聯社》報導，俾路支省行政長官薩侯賽因（Saadat Husain）表示，這2起夜間襲擊發生在俾路支省佐佈區（Zhob）和洛拉萊區（Loralai），當時2輛巴士正從省會奎達（Quetta）前往旁遮普省。

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槍手已逃離現場，警方正在搜捕攻擊者。侯賽因指出，當局在高速公路沿線發現罹難者屍體。

旁遮普省德拉加齊汗區（Dera Ghazi Khan）行政長官喬杜里（Ashfaq Chaudhry）聲稱，槍手似乎專門針對來自旁遮普省的乘客。

札達里譴責這起事件，並將其歸咎於俾路支解放軍，聲稱該組織意圖「在巴基斯坦製造混亂和不穩定」。

俾路支解放軍去年在俾路支省發動類似攻擊，造成23名乘客死亡。但該武裝組織10日晚間發表聲明稱，其襲擊目標位於俾路支省蘇拉佈區（Surab）的一個軍營，該軍營距離巴士襲擊地點較遠。

目前尚無任何組織聲稱對綁架和殺害巴士乘客的事件負責。

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