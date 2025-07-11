「熊貓外交」改善日中關係？ 效果恐在遞減中

日本和歌山白濱町「冒險大世界」4隻貓熊都要退還中國，圖為媽媽「良浜（Rauhin）」。（美聯）

2025/07/11 16:45

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕中國是一個擅長使用「動物外交」的國家，除了近年惡名昭彰的「戰狼外交」之外，「熊貓外交」更是獨步全球。世界各國對中國貓熊最捧場的國家應非日本莫屬，不過因為租借期滿陸續歸還，目前在日本飼養的貓熊僅剩2隻，對於是否再借，日本國內出現正反兩種聲音，這與日本民眾反中意識抬頭不無關係，貓熊在日中外交史上占有重要的一席之地，不過對於改善日中關係的效果似乎有遞減現象。

中國在1972年日中建交時送給日本2隻貓熊「康康」與「蘭蘭」，飼養於上野動物園，當時在日本引發「貓熊熱」，最盛時期每天約有1.5萬人入園搶看，從此也開啟了中國對日的「熊貓外交」。

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不過，回顧中國的熊貓外交，啟動者竟是蔣介石的夫人宋美齡。事情發生在對日抗戰的1941年，當時首都南京已經淪陷，率領中國軍民作戰的蔣介石並未屈服，透過夫人宋美齡拉攏美方關係，宋美齡找了上百名工人到四川抓了一對野生貓熊，送給美國的「中國救濟協會」，當時的日本讀賣新聞駐上海記者曾寫新聞點出宋美齡的盤算，但因記者對貓熊的認知有限，新聞配圖竟是小貓熊的照片。

換言之，國民黨政府時期的貓熊是「抗日」象徵，但到了中共政府，貓熊又變成了「日中友好」的象徵，頗為諷刺。

上野動物園在1972年獲贈兩隻貓熊後，和歌山白濱町的「冒險大世界」（Adventure World）在1988年引入兩隻貓熊，並與中國合作展開繁殖，這也開啟了中國租借貓熊給外國的模式，2000年神戶王子動物園也引入第一隻貓熊「旦旦」。

貓熊模樣可愛討喜，中國也很擅用這張外交牌，以緩和軍事擴張的戰狼形象，根據中國央視報導，至2025年5月為止，中國借給全球15國共45隻貓熊。在日中關係上，貓熊是友好的象徵，也是緩和日中關係緊張的萬靈丹，例如小泉純一郎擔任首相時期，中國對小泉參拜靖國神社發動攻擊，雙方關係緊張，2008年中國國家主席胡錦濤訪日，向時任首相福田康夫提出出借貓熊的想法，以此試探日本對修復雙方關係的誠意。

再如2011年日中因為日本將釣魚台收歸國有，關係再度交惡，當時中國以出借貓熊給上野動物園，試圖緩和日本民眾的反中情緒。

和歌山白濱町的「冒險大世界」與中國在貓熊繁殖合作上的成功，背後牽涉深刻的政治與外交脈絡，與親中派政治人物二階俊博關係密切。

「冒險大世界」在2000年到2018年間進入繁殖高峰，該園曾飼育或繁殖的貓熊高達20隻，也曾創下同時飼養貓熊達7隻的金氏記錄，二階為和歌山縣出身的前眾議員，曾任自民黨幹事長，在2024年宣布從政界引退之前，長年擔任日中友好議員聯盟會長，也是日中熊貓外交的核心人物。

就在二階引退後，中國暫停白濱町貓熊租借的續約，要求租滿全數返還，藉此傳遞政治訊號與外交策略轉變。有意思的是，白濱町長大江康弘起初的反應相當震驚，但他並未做太多的掙扎，決心要在貓熊歸零的情況下，不受政治左右尋找新的觀光資源。

大江康弘曾任2屆參議員，去年5月當選白濱町長，他曾多次訪台，是顯性的「親台派」，他還向媒體表示，可能是他支持台灣，才讓中國看不順眼，他還說，只要他繼續擔任町長，白濱町就要接受沒有貓熊的現實，他無意配合石破政府尋求再次租借貓熊，現在他要思考的是如何尋求台灣的協助。

今年5月16日，白濱町與台灣的首航包機，飛抵南紀白濱機場，這是白濱町的創舉，大江表示，他相信白濱町只能依靠台灣，台日擁有相同的自由、民主和人權，他願意與擁有相同價值觀的國家進行接觸。

日本向中國租借貓熊，雖然可以創造可觀的觀光收益，但負擔的租借費和飼育費也相當高昂，平均一隻貓熊的租費一年約為100萬美元，即使在日本出生的貓熊寶寶也要負擔40萬到50萬美元，一隻貓熊的年飼育費約5000萬到1億日圓，全部換算為日圓，一隻貓熊的飼養成本一年約2億日圓（約合台幣4千萬元）左右。

白濱町今年5月將園內4隻貓熊全數退還中國後，日本目前飼養的貓熊僅有上野的2隻，而茨城和仙台等城市也有飼養的意願，自民黨幹事長森山裕，他接替二階成為現任日中友好議員聯盟會長後，也在積極向中國續借貓熊，但貓熊恐怕已不再是改善日中關係的萬靈丹。

和歌山白濱町的「冒險大世界」與中國在貓熊繁殖合作上的成功，背後牽涉深刻的政治與外交脈絡。（法新社檔案照）

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