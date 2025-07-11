照片曝光！比冷氣實用 阿富汗司機手製空氣冷卻器抵酷暑

阿富汗南部城市坎達哈氣溫經常超過攝氏40度，許多司機在計程車車頂安裝手工空氣冷卻器。（法新社）

2025/07/11 16:31

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿富汗南部城市坎達哈氣溫經常超過攝氏40度，為應對酷熱問題，許多司機在計程車車頂上安裝自製手工空氣冷卻器。空氣冷卻器材料主要是粗糙桶狀物和排氣管。

根據《BBC》報導，坎達哈不但炎熱，且計程車內部空調經常出現故障。為了不在悶熱環境下開車，司機動手製作起空氣冷卻器。

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司機巴里（Abdul Bari）表示，空氣冷卻器比計程車內部空調好用，冷卻器能把空氣擴散到整個車廂。巴里補充，空氣冷卻器問題是，需要每天2次手動為其加水。

相關影片顯示，巴里用膠帶將冷卻器排氣口黏在計程車車窗上，同時一名助手爬到車頂上，將冷卻器主體固定在其上面。

對於司機們特殊且富有創意的做法，乘客們表達讚賞。19歲的諾魯拉（Norullah）聲稱，他最近不得不打點滴來治療與中暑相關的疾病，若計程車沒有空氣冷卻器，他會非常難受。

今年阿富汗經歷有史以來最溫暖的春天。聯合國糧食及農業組織上週表示，嚴重乾旱也在阿富汗蔓延，摧毀農作物和農村生計。

阿富汗是世界上最貧窮國家之一，也是最容易受到氣候變遷影響國家之一。阿富汗政府警告稱，預計未來幾週該國大部分地區氣溫將飆升。

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