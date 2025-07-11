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    贏得選舉口號存在秘密公式？專家統計這8個詞很好用

    政治策略師布魯尼洛聲稱，打造完美口號秘訣在於8個詞，人民為其中之一。圖為曾在競選口號中使用人民一詞的美國前總統柯林頓。（法新社）

    政治策略師布魯尼洛聲稱，打造完美口號秘訣在於8個詞，人民為其中之一。圖為曾在競選口號中使用人民一詞的美國前總統柯林頓。（法新社）

    2025/07/11 15:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕對於政治人物來說，在競選中獲勝關鍵在於口號。一個好的口號，不但能激勵選民，還能打擊對手。近日政治策略師兼民調專家布魯尼洛（Chris Bruni-Lowe）聲稱，打造完美口號秘訣就在於8個詞。

    根據《BBC》報導，布魯尼洛分析來自世界各地的2萬條競選訊息，最終總結出8個能引起所有政治派別選民共鳴的詞，它們分別是人民、更好、民主、新、時代、強大、改變、團結。

    布魯尼洛在他的新書《改變世界的八個詞》中強調，這些口號不能完全保證選舉成功。如果使用這些口號的候選人缺乏個人魅力或政策不受歡迎，那使用口號也無濟於事。

    布魯尼洛指出，這些口號需要仔細組合，例如「強大的新時代」或「人民最好改變」就能發揮效果。他表示，這些口號像是情感捷徑，能夠跨越文化甚至語言界限。

    布魯尼洛認為，這些詞極具彈性。南非社會主義者、盧森堡保守主義者和匈牙利民粹主義者，都能將這些詞運用到自身口號中。

    布魯尼洛補充，在競選活動中最常用的詞是人民。他舉美國前總統柯林頓1992年競選總統的口號「以人為本」和「為了人民，為了變革」為例，稱口號發揮作用，讓柯林頓展示出親民特色並獲得勝利。

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