白宮發川普超人梗圖評價兩極 網：官方帳號變農場頁面

美國白宮今日突然透過社群分享一張川普穿上超人衣服的圖片，還盛讚「希望的象徵。真理，正義，美國風格。川普超人」。這番內容引發網友兩極評論。（左圖路透；右圖擷自臉書）

2025/07/11 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日陸續宣佈各國對等關稅，引發各國關注，美國白宮今日卻突然透過社群分享一張川普穿上超人衣服的圖片，還盛讚「希望的象徵。真理，正義，美國風格。川普超人」。這番內容引發網友兩極評論。

美國白宮於美國時間10日在官方社群平台X貼出一張川普化身為超人的圖片，發文內容還寫下：「希望的象徵。真理，正義，美國風格。川普超人」等言詞盛讚川普。

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雖然這則發文引來不少支持者留言叫好，還有人稱讚川普「歷史上最偉大的總統」、「太驚人了，一個全新的英雄時代正降臨在我們身上」、「這個圖片很有趣」等。但也有許多網友批評「我們曾經是個優雅的國家，但現在我們只是全世界的一個笑話」、「白宮帳號現在變成一個農場頁面」、「想知道那些不是美國人的人，現在看到這篇貼文會有什麼想法？」、「我無法想像超人會為人口販賣集團掩護」。

也有網友質疑，「如果他相信真理和正義，「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案就會被公佈」、「愛潑斯坦名單在哪裡？」，有網友更諷刺「愛潑斯坦的檔案就是他的氪星石」。

據外媒先前報導，愛潑斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，由法院公開的近千頁文件披露大量與愛潑斯坦有往來的知名人士，名單上包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew）等人。先前美國富商馬斯克（Elon Musk）與川普決裂，還曾暗示川普出現在艾潑斯坦的「性醜聞檔案」中，並質疑這是檔案遲遲未公開的原因。

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