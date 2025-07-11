反習勢力再出手 「團派」安排自己人進駐公安部

中共的權鬥正由軍權向公安權延伸。在中共總書記習近平、國務院總理李強不在北京之際，「團派」安插自己人馬進駐中國公安部。（法新社資料照）

2025/07/11 13:49

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共的權鬥正由軍權向公安權延伸。綜合《大紀元時報》等媒體報導，在中共總書記習近平仍在山西考察，國務院總理李強出國訪問尚未返國的情況下，中國國務院突然任免了一批官員，其中最受矚目的是楊維林被委任為公安部副部長，與中國公安部部長王小洪有多年交集的陳思源、孫茂利則被免去公安部副部長職務，而楊維林是「團派」大老巴音朝魯推薦。

據中國人社部網站7月9日發布了上述任免通知，最新被免職的陳思源曾是王小洪掌北京市公安局時的嫡系，孫茂利也在王小洪掌控中國公安部後與其共事多年，而與王小洪無任何交集的楊維林從廣西上調入北京。2個星期前，海外時事評論員蔣罔正（本名尹科）就披露，楊維林將出任公安部副部長兼特勤局局長。不過，這次中國官方只表示，楊維林將出任公安部副部長，並未說他兼任特勤局局長，現任特勤局局長仍是王志忠。

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報導說，楊維林是「團派」（或稱「共青團派」，在中國第四代最高領導人胡錦濤掌權後，又稱「胡錦濤派系」 ）大老巴音朝魯推薦的，他出任公安部副部長是為接下來接任特勤局局長鋪路，雖然中國官方尚未正式宣布，但由此可知，習近平現在有麻煩了，因為特勤局長可能要換上「團派」人馬。公安部特勤局的主要任務是負責中國共產黨和國家領導人的警衛工作，以及維護重大活動的安全，若楊維林執掌特勤局，應該是北戴河前政治大老的又一次權鬥勝出。

更值得關注的是，這些職務的任免都是在李強出國訪問未返和習近平不在北京的情況下發生的，似乎是有意繞過習近平和李強，恐是包括元老和中共中央軍委會副主席張又俠等「反習派」所為。

近期中國公安部高層大洗牌，除了上述陳思源、孫茂利卸任，今年5月時任公安部部長助理兼辦公廳主任的胡彬郴調任江蘇省副省長、省公安廳長；此外，今年以來地方公安廳長也密集調整。

海外時事評論員李林一分析，地方公安廳長多數空降和異地調任，顯示當局非常害怕他們長期在一地建立自己的勢力。而王小洪的嫡系陸續退位或外派地方，新進入公安部或地方公安高層的人並未與王小洪建立依附關係，這些地方勢力因為遠離北京，關鍵時刻不一定聽命於王小洪，未來一旦中共政局有變，也可能發生火拼。

有分析指出，在軍隊、公安部後，「反習派」接下來就會動中國國安部。今年以來不利中國國安部部長陳一新的傳聞不斷。今年6月23日，中國國安部舉行「中國國安法」實施10週年座談會，陳一新竟然意外缺席，遭臆測目前的處境不妙。

對此，有網友留言指出，「從中共出現就內鬥不斷，內鬥是中共相互嗜血的本性，不論如何內鬥也改變不了中共的殘暴本質，不要把希望寄託在中共內鬥上，中共換上哪派人馬都是邪惡的」。

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