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    韓擴大電子檢疫區域！多地啟動旅客呼吸道疾病檢查

    南韓疾病管理廳今日宣布，將自15日起擴大實施針對入境旅客的呼吸道感染疾病檢查及電子檢疫措施，將新增涵蓋數個機場與港口地點，目標至2027年全面於全國機場推動電子檢疫計畫。（法新社資料照）

    南韓疾病管理廳今日宣布，將自15日起擴大實施針對入境旅客的呼吸道感染疾病檢查及電子檢疫措施，將新增涵蓋數個機場與港口地點，目標至2027年全面於全國機場推動電子檢疫計畫。（法新社資料照）

    2025/07/11 15:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓疾病管理廳今日宣布，將自15日起擴大實施針對入境旅客的呼吸道感染疾病檢查及電子檢疫措施，將新增涵蓋數個機場與港口地點，目標至2027年全面於全國機場推動電子檢疫計畫。

    據《韓聯社》報導疾病管理廳自今年2月起在金浦、濟州機場展開旅客呼吸道疾病檢查試辦計畫，4月擴大至金海機場。從本月15日起，將再擴大至大邱、清州機場，以及釜山、仁川港口對入境者進行呼吸道傳染病檢查，預計明年起推廣至全國各大入境據點。

    依據計畫，入境旅客如出現咳嗽等呼吸道感染症狀，可主動向檢疫所申報，並接受免費檢查。若結果呈陽性，檢疫單位將提供確認書。

    報導提及，根據2月至6月間的試辦成果，金浦、濟州與金海機場入境者中有呼吸道傳染症狀旅客共有184人，其中30人要求提供檢測服務，有7人檢驗結果呈現陽性，包含2例新冠肺炎、3例A型流感病毒、2例B型流感。

    與此同時，現行的電子檢疫試辦區15日起將擴大至金浦與濟州機場，曾在「重點檢疫管理地區」停留或經過旅客，須透過檢疫資訊事前登錄系統（Q-CODE）或健康狀態問卷向檢疫人員通報健康狀況。旅客可提前取得QR碼，加速入境通關程序。

    疾病廳透露，數據顯示，去年8月電子檢疫實施計畫前，金海、大邱、清州機場Q-CODE使用率僅26％，但自2024年9月至2025年6月已大幅提升至92.6％。

    疾病廳表示，目標至2027年全面於全國機場推動電子檢疫試辦計畫。廳長池英美強調，擴大試辦著重鼓勵旅客主動申報與接受檢查，未來將持續導入新服務，強化以旅客為中心的服務。

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