恐怖！豪華遊艇驚傳命案 39歲船員被控殺害女子

墨西哥公民穆尼奧斯（右）被指控殺害南非女子貝爾（左）。（擷自X@NCuffs1）

2025/07/11 14:21

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥公民穆尼奧斯 （Brigido Muñoz）9日在巴哈馬首都拿索（Nassau）地方法院遭到拘留，原因是他被指控3日在巴哈馬群島附近1艘豪華遊艇上殺死20歲南非女子貝爾（Paige Bell）。

根據《Fox News》報導，巴哈馬皇家警察部隊（RBPF）表示，貝爾3日被發現死在遊艇船艙內，身上有明顯傷痕，當時遊艇正停靠在哈伯島（Harbour）的一個碼頭。

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巴哈馬當局稱，貝爾3日在下午1點前不久失蹤，警方趕到現場時發現她已沒有意識，醫生宣告她在船上死亡，警方同時發現1名39歲船員手臂嚴重受傷，警方認為是自殺未遂造成，該男子後來在法庭上被確認為墨西哥公民穆尼奧斯。警方表示，他9日在拿索地方法院遭拘留，並被指控謀殺，因穆尼奧斯被拒絕保釋，定於11月20日再次出庭。

貝爾家人悲痛表示「我們懷著悲痛心情告訴大家，我們美麗的佩吉的生命被殘忍奪走。我們將竭盡全力，直到將罪犯繩之以法。」

另外貝爾曾在名為「Sweet Emocean」的遊艇工作，同事形容她「不僅是隊友，還是家人」；貝爾同事和朋友創建的GoFundMe頁面已籌集超過4.2萬美元（約台幣122萬元），用於幫助貝爾家人支付法律費用和處理後事。

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