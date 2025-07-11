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    「沉默殺手」上門！研究估英國2070年每年高溫致死亡突破3萬人

    英國上月底至本月2日遭到熱浪侵襲，多地創下今年最高溫紀錄。（歐新社）

    英國上月底至本月2日遭到熱浪侵襲，多地創下今年最高溫紀錄。（歐新社）

    2025/07/11 11:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國上月底至本月2日遭到熱浪侵襲，多地創下今年最高溫紀錄。研究警告，若不積極因應氣候變遷，英格蘭與威爾斯地區每年因高溫造成的死亡人數恐在2070年代突破3萬人，較目前增加逾50倍，尤以高齡族群最為脆弱。

    根據《衛報》報導，倫敦大學學院（UCL）與倫敦衛生與熱帶醫學院發表於《PLoS Climate》的研究，1981至2021年間，英格蘭與威爾斯每年平均約634人死於高溫，惟若全球暖化達攝氏4.3度、又缺乏調適措施，2050年代年死數將暴增至1萬餘人，2070年代更突破3.4萬人。

    研究指出，即便升溫控制在1.6度、並落實高強度調適策略，熱死數仍將增為現今的6倍。2022年英國熱浪已造成2985人死亡，學者指出，這可能是2050年代「新常態」的前兆。

    專家強調，高溫致死與城市規劃、照護系統與社會不平等高度相關。研究領銜作者科爾博士呼籲，應立即制定具包容性的調適政策，改善老年人口與弱勢族群的生活環境，以降低風險。

    英國健康安全局則指出，高溫與死亡率關聯已獲證實，氣溫勢必持續上升至本世紀中葉，即使全球大幅減碳亦難避免。該局正持續更新高溫健康指引，以保護最脆弱族群。專家疾呼，高溫是氣候變遷的「沉默殺手」，往往在社會尚未警覺時已奪命，當局與民眾都必須正視這項日益嚴峻的公共衛生危機。

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