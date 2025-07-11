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    以色列襲擊釀15死 歐洲將向加薩提供更多糧食和燃料

    以色列10日空襲造成加薩15人死亡。（路透）

    以色列10日空襲造成加薩15人死亡。（路透）

    2025/07/11 10:49

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列10日空襲造成加薩15人死亡，其中包括10名在醫療診所外等待救援兒童。在以色列襲擊幾小時過後，歐盟表示歐洲官員與以色列達成協議，允許向加薩運送食品和燃料。

    根據《美聯社》報導，加薩中部城市代爾巴拉赫（Deir al Balah）診所外監視器畫面顯示，大約有十幾個人在診所前面，突然1枚砲彈在幾公尺外爆炸，接著屍體散落一地。

    聯合國兒童基金會執行長羅素（Catherine Russell）指出，殺害試圖獲得援助的家庭不可饒恕，並強調母親們經歷數周飢餓與絕望，仍努力尋找讓孩子繼續生存的方法。

    以色列軍方則說，攻擊目標是診所附近1名武裝分子。

    另外歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯聲稱，協議可能導致「更多過境點開放、援助和食品卡車進入加薩、重要基礎設施修復和援助人員得到保護」。

    卡拉斯表示，該協議將重新啟動來自約旦和埃及的援助走廊，並重新開放加薩各地社區麵包店和廚房。她還在社交媒體上說，指望以色列執行每一項商定的措施。

    針對哈瑪斯可能挪用物資，卡拉斯強調會採取激進措施預防。以色列長期以來指責哈瑪斯竊取援助並將其出售，用於資助武裝活動。但聯合國稱，沒有證據顯示援助遭大規模挪用情況。

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