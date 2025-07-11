印度航空260死空難 初步調查「疑與飛行員操作有關」

印度飛航事故調查局（AAIB）預計將於本週公布初步調查報告，目前調查重點聚焦在引擎「燃油控制開關」的操作上。（路透資料照）

2025/07/11 13:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空AI-171班機6月12日自西部城市阿默達巴德起飛後35秒內墜毀，造成機上241人與地面19人死亡，僅1人奇蹟生還。外媒披露，印度飛航事故調查局（AAIB）預計將於本週公布初步調查報告，目前調查重點聚焦在引擎「燃油控制開關」的操作上。

綜合知名航空期刊《氣流》（The Air Current）等外媒報導，知情人士透露，AAIB分析黑盒子數據後，發現事故可能與燃油控制開關的操作有關，這些開關負責控制供應給引擎的燃油。儘管尚未明確指出具體操作失誤，調查方向已聚焦於飛行員是否不慎關閉了仍在運作的引擎燃油供應，導致飛機的2個發動機同時失去動力或推力中斷。

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據飛行紀錄，AI-171班機在起飛後僅爬升至約650英尺即失速墜毀。《氣流》報告還指出，印度飛航事故調查局6月25日進行初步黑盒讀取之後的13天內，波音與通用電氣運營商沒有發出任何技術通報，即多重營運者訊息（MOM）或全營運電報（All-Ops Wire），這是一個關鍵訊號，顯示機械故障並未立刻被懷疑為可能性的墜機原因。

雖然印度調查人員的報告可能今天（11日）公開，但3名消息人士向《路透》透露計劃有可能會改變。

另，《新德里電視台》過往曾採訪過波音787夢幻客機機長，他們表示飛行員失誤的可能性極低。若發生雙發引擎熄火（故障）情況下，飛行員會根據記憶執行一系列不斷訓練的任務，包括將燃油控制開關從運行位置切換到切斷位置，再切換回運行位置，嘗試重新啟動引擎。

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