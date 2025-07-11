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    買不到想要遊戲彩券 美國男改買這款刮刮樂中千萬頭獎

    密西根州57歲男子刮中50萬美元（約新台幣1443萬元）頭獎。（圖擷取自密西根彩券官網）

    密西根州57歲男子刮中50萬美元（約新台幣1443萬元）頭獎。（圖擷取自密西根彩券官網）

    2025/07/11 10:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州57歲男子原本想購入「三紅777」刮刮樂，無奈到達加油站時該款彩券已售罄，轉念改買另一款「底特律老虎隊」主題的刮刮樂，孰料意外刮中50萬美元（約新台幣1443萬元）頭獎，相當幸運。

    綜合外媒報導，圖斯科拉郡（Tuscola County）57歲男子近日領獎向密西根州彩券局透露，他日前於卡羅市當地加油站購買刮刮樂，當時原本要買的是「三紅777」（Triple Red 777s）刮刮樂，但店家早已賣完該款遊戲，無奈之下請店員改給1張底特律老虎隊（Detroit Tigers）刮刮樂。

    男子回憶，回到車上刮開竟發現50萬美元頭獎後，「我重複看了好幾次，才告訴自己這應該是真的」，隨後在刮刮樂背面簽名，拿回店內請店員幫忙確認，對方掃描後驚呼，「看來你得親自去密西根州首府蘭辛（Lansing）兌獎囉！」同時證實他確實中獎。

    據了解，這名幸運得主選擇匿名領獎，並透露會將這筆獎金協助家人並進行投資。

    另，這款底特律老虎隊主題的刮刮樂彩券自4月上市以來，已開出超過1100萬美元（約新台幣3.1億元）獎金，每張售價5美元（約新台幣144元），頭獎高達50萬美元，目前仍有2個50萬美元頭獎、6個2000美元（約新台幣5.7萬元）獎項尚沒有被刮出。

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