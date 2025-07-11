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    教廷駐基輔使館遭俄空襲破壞 大使驚呼「無人機不斷盤旋」

    俄羅斯週四凌晨對烏克蘭首都基輔發動空襲。（路透）

    俄羅斯週四凌晨對烏克蘭首都基輔發動空襲。（路透）

    2025/07/11 11:05

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教廷駐基輔大使館發出聲明表示，當地時間週四（10日）凌晨俄羅斯空襲了烏克蘭首都基輔，梵蒂岡大使館遭波及，建物輕微損壞。

    據《路透》報導，聲明稱，「當基輔市再次遭受空襲時，教廷大使館（Apostolic Nunciature）的主建築及一些附屬設施遭到破壞。」

    教廷駐烏克蘭大使庫爾伯卡斯（Visvaldas Kulbokas）總主教當天接受官方媒體《梵蒂岡新聞社》（Vatican News）採訪時表示，他目睹俄軍無人機在使館周圍盤旋，並在夜間聽到數次爆炸聲。

    庫爾伯卡斯說，攻擊造成大使館屋頂和停車場損壞，「我們蒐集了約10個相當大的殘骸，我相信那是無人機而不是飛彈。所幸我們沒有人受傷，但當然，看到爆炸在眼前發生，還是很令人震驚。」

    俄羅斯對基輔發動空襲之際，烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）10日在羅馬登場，烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟多國領袖齊聚一堂。

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）9日與澤倫斯基會晤，承諾梵蒂岡願意主持俄羅斯、烏克蘭的和平談判。

    教廷與包括我國在內約180餘國建立了正式外交關係，並在全球多國首都設有大使館。梵蒂岡大使以盡忠職守聞名，即使身陷戰火也鮮少撤離使館。

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