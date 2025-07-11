致函各國通知新關稅 一文看懂川普對書信的情有獨鍾

美媒指出，川普對書信往來情有獨鍾，多年來始終如一。（法新社）

2025/07/11 08:40

〔中央社〕美國總統川普本週陸續發出給各國領導人的關稅信函，通知8月1日適用的新稅率；於此同時，以色列總理也親自遞交一封提名川普角逐諾貝爾和平獎的信件。美媒指出，川普對書信往來情有獨鍾，多年來始終如一。

由商轉政的川普（Donald Trump）以經常出現在電視鏡頭前廣為人知，也長期透過社群媒體頻繁發文，包括發布重大訊息。不過，「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，帶有正式信頭並附上簽名的信紙，可能才是他最愛的總統溝通方式。

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川普重返白宮後向全球發起關稅戰，他7日在短短幾個小時內，陸續發出信函給14國領導人，告知將對這些國家加徵的新關稅稅率。當天晚上，他在白宮接待來訪的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），尼坦雅胡隔著餐桌遞交一封他寄給諾貝爾獎委員會提名川普角逐和平獎的信。

「哇」，川普回應說，「非常謝謝你，特別是（這封推薦信）來自於你，這非常有意義」。

華郵指出，觸及川普內心的最佳方式之一就是一封親筆簽名的信。川普對書信的熱愛揭露了他看待溝通及總統職責的方式，他喜歡可觸摸的東西，也希望受到關注。

每位美國總統都有各自偏好的溝通方式，像是拜登（Joe Biden）以搜集電話號碼聞名，希望透過談話建立連結；歐巴馬（Barack Obama）透過書信聆聽美國民眾心聲，每晚閱讀10封由幕僚挑選的信件；老布希（George H. W. Bush）則經常親筆寫下簡短字條。

79歲的川普使用多種不同的溝通方式，儘管他第二任期以頻繁出現在電視鏡頭前與記者交鋒為一大特徵，但在正式互動中，特別是和各國領導人往來時，他其實更傾向書面形式。

「他喜歡書信帶來的隆重與儀式感」，一位不具名白宮官員透露，「在如今電子化的世界，書信已變得罕見，他喜歡有人花時間去做像這樣『老派』的事」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年2月底訪美時，就在白宮橢圓形辦公室將英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）的親筆簽名信轉交川普，邀請他赴英進行國是訪問。

這樣的安排顯然讓川普感到十分高興，他隨即向在場眾人展示這封信，還讚嘆英王在信紙上留下的「漂亮」簽名。

華郵報導，多年來，川普和眾多名人及政治人物保持書信往來，也保存了許多信件。在他第一任期內，十分珍惜來自北韓領導人金正恩的信件；談到兩人信件往來時，川普曾說，「他（金正恩）寫給我的信非常美，是非常棒的信」。

而川普對書信的熱愛從他今年初上任首日就展露無遺，當時有媒體提醒他，拜登可能留了一封信給他。川普隨即打開橢圓形辦公室的「堅毅書桌」（Resolute Desk）抽屜，果然發現一張字條。

「那封信我很感激」，川普說道。這可能是他說過有關這位前任者唯一的一句好話。

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