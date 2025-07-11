法國會通過左翼報告稱台灣屬中國 遭轟為北京服務

不屈法國（LFI）議員希基魯（Sophia Chikirou）撰寫的「歐盟與中國關係」報告悄悄地於6月底公布在國會網站，內容極度親中，引發譁然。（法新社）

2025/07/11 07:58

〔中央社〕法國國民議會歐洲事務委員會日前意外通過一份由極左政黨「不屈法國」撰寫的歐中關係報告，內容極度親中，稱台灣為中國一省，引發譁然；議員和學者砲轟報告「為中國服務」、「逾越紅線」，呼籲與中合作不該屈服專制、壓制民主。

這份由不屈法國（LFI）議員希基魯（Sophia Chikirou）撰寫的「歐盟與中國關係」報告悄悄地於6月底公布在國會網站。

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消息近日首先由世界報（Le Monde）披露，其內容令委員會成員「尷尬」，甚至與政府方向背道而馳，引發譁然。

法媒指出，委員會討論過程很短暫，也只有8名議員出席，其中4位來自不屈法國、3位執政復興黨（Renaissance），1位極右翼國民聯盟（RN）議員。

在153頁的報告中，執筆議員希基魯批評政府在中國政策上太常與美國靠攏，「歐洲的大西洋主義立場導致了對中國的貿易戰，帶來有害影響。」

重點週刊（Le Point）則將報告形容為「讓歐洲投向北京懷抱」。希基魯在文中提出50多項建議，敦促重新啟動法中合作，表示有時法、中間的共同利益大於與歐洲盟友，甚至稱德國為「法國的假朋友」，這段論述遭致許多批評。

政治學家夏宏（Paul Charon）擔憂，中國會把此份報告當成工具。「這份報告對中國當局來說非常正面」，絕對會被利用來彰顯法國內部缺乏團結。另一位歐洲外交官則說，「中國大使館一旦發現該報告，將很高興能挑撥法國立場。」

不屈法國向來親中，複製北京論述。台灣在報告的「拒絕在挑釁中跟隨美國，南海不應出現北約」的章節中被提及，並稱對聯合國而言，「台灣是中國一省」。

然而重點週刊指出，報告引用的聯合國2758號決議文，「並沒有討論台灣問題，在決議案通過的1971年，國際社會並未決定台灣地位。」

報告幫腔中共，指外界「在沒有證據或證實支持的情況下稱中國採取擴張主義措施」。然夏宏駁斥，「中國奉行擴張政策，只要看它在南海對菲律賓的態度便知。」

世界報揭露，原本這份報告應該由希基魯和另一位中間派議員博帝（Frederic Petit）共同撰寫，但兩人意見分歧，最後拆夥。

博帝表示，希基魯堅持要訪問中國，自己則對「被中國當局帶著到處走沒有興趣」。去年國會改選後，希基魯找不到黨團與她合著，才導致報告立場單一。

執政黨議員樂格佩（Constance Le Grip）批評該報告「一切都非常偏頗，由不切實際的願景所帶動.... 且對中國的對外干涉隻字未提。」

前教育部長、執政黨議員傑納泰（Anne Genetet）7日以「不屈法國要讓歐洲為中國服務」為標，投書重點週刊，批評這份報告「不僅提供了失衡的診斷，還等同於提議要與中國戰略結盟，直接威脅法國和歐洲主權。」

她尤其批判不屈法國重啟「歐洲全面投資協議」談判的建議，認為重啟會傷害歐盟互惠立場，甚至導致大規模技術移轉到中國的風險。

此外，傑納泰批評將中國容納至歐洲印太戰略中的建議，「忘了這項戰略的真正目的就是防止該區因中國崛起而失去平衡，同時也要強化與民主盟友的夥伴關係。」

該報告還建議設立由中國共同主導的聯合國數位監管機構，也被傑納泰譴責「等於把查看數位戰略基礎建設的權利委託給一個專制政權。」

不屈法國長年就因親中國專制而遭輿論批評與盟友切割，該黨領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）多次稱「台灣屬於中國」、「台海是中國人的事」。

傑納泰認為，報告的想法「不僅輕率，反映出對威權模式的不當迷戀，且已逾越紅線。這些建議假裝忘記了中國目前正在南海施加軍事壓力、公開支持俄羅斯入侵烏克蘭、將盟友北韓帶進威權政權與民主國家間的鬥爭，更踐踏人民自決的自由。」

她呼籲，需要與中國合作，「但絕不能屈服，也不能壓制我們民主、自由和尊重基本人權的原則。」

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