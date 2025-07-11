中國科研船頻出入台灣東岸、關島海域！紐時曝背後意圖

中國遠洋科研船去年開始研究關島附近海域，向陽紅6號（見圖）上月仍在關島海域活動。（圖擷自中國國務院網站）

2025/07/11 09:22

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國科研船隊的探勘範圍越來越廣，經常在台灣東部海域行動，去年更大量在關島海域出沒。《紐約時報》（The New York Times）報導，專家由船隻精準、密集與平行的航線判斷，北京蒐集的海床資訊有可能作為軍事用途，包括在太平洋部署水雷，或進一步追蹤美軍潛艦。

紐時指，中國科研船隻3年前進出區域仍以中國的海岸線為主，如今已在關島西太平洋地區頻繁活動，蒐集的資訊可能在與台灣及美國衝突時發揮作用。

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長期關注中國海洋事務的華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）高級研究員瓊斯（Bruce Jones）表示：「中國追趕的速度之快令人震驚，至少在規模上是如此。」他補充，中國「正積極將海床視為戰略空間並試圖取得領導地位」。

紐時分析海洋資訊業者Starboard Maritime Intelligence提供的數據稱，中國遠洋科研船隻在台灣東岸，以及距離關島約400公里的東西側海域進行研究，共軍視上述3個區域為戰略要地。

專家認為，中國科研船以精準、平行及密集航行模式在3個區域活動，符合蒐集海床資訊的研究方法，有利於未來的軍事行動。

Starboard數據顯示，中國「向陽紅6號」與其他6艘科研船隻，配備聲納與海床取樣設備，去年曾25次以平行航線通過台灣東海岸。同一時期，科研船也在關島海域進行研究，部分船隻離開後直線駛往台灣東岸，有的船隻在上月恢復關島東部海域的行動。

中國媒體報導，遠洋科研船「探索一號」配有先進聲納、可潛至6英里深海的探索器，即時傳遞海床資料；科研船同時配有無人駕駛深海機具。

紐時報導，中國科研船「大洋號」去年2月循過去5年航線，駛近台灣東部海域，有些船隻已接近台灣12浬領海，但未越界。這些海床科研資料顯然有利於潛在軍事用途。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）助理教授馬汀森（Ryan Martinson）指出，中國試圖掩蓋或不讓外界察覺其真正目的，以深海探測為由在這些海域蒐集海床資料。

除了台灣東部海域，中國遠洋科研船去年起開始研究美軍太平洋軍事要地關島附近海域。向陽紅6號及其他船隻密集進出，平行航線間的距離僅一英里；向陽紅6號與1號上月仍在關島海域活動。

中國軍事研究人員2010年在一項研究中表明，了解黑潮將有助於「更好地隱藏自己並攻擊敵人」。前美國海軍情報官員達姆（J. Michael Dahm）指出，「掌握這些資料可能有助於判斷該區域是否適合潛艦藏匿，或者是否不利潛艦行動」。

依據國際公法，民間科研船隻可在國際海域活動，如取得許可，也可在主權經濟海域進行科研。紐時稱，與海軍科研艦艇相比，民間科研船受到的審查較少，這使得中國能夠在敏感水域更自由行動。

北京大量利用科研船已引起亞太區域關切。然而，過去美國海軍的科研船接近中國沿岸，曾引起北京不滿並抗議。

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