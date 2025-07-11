畫面曝光！烏克蘭安全局上校遭近距離射殺 槍手在逃

烏克蘭證實，1名SBU官員週四在基輔的1座住宅區停車場遭槍殺。（路透）

2025/07/11 08:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭當局向《路透》證實，1名烏克蘭安全局（SBU）官員當地時間週四（10日）在基輔的1座住宅區停車場遭槍殺，槍手徒步逃跑，相關單位正全力追捕並展開調查。

基輔警方表示，槍手身分仍待確認，並「正採取措施逮捕他」。1名官員告訴《路透》，被擊斃的特務是SBU的1名上校。

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SBU規模龐大，擁有數千名特務，職責涵蓋安全和反間諜工作。SBU指出，已針對1名人員在基輔市南部霍洛西夫斯基（Holosiivskyi）區被謀殺一事展開刑事調查，但並未透露該員身分。

SBU和基輔警方均未提及槍擊案的可能動機。SBU在聲明中表示，「SBU和國家警察正採取全面措施，全盤調查犯罪情況，並將兇嫌繩之以法。」

烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）引述消息人士報導稱，槍手以手槍擊發了5發子彈。該報獨家披露，受害者是SBU上校沃羅尼奇（Ivan Voronych）。

俄羅斯方面尚未對事件公開發表評論。

烏克蘭社群媒體流傳的監視器畫面顯示，1名身穿牛仔褲的男子離開1棟公寓，走向1座停車場；另1名男子隨後靠近，持槍射殺前者並逃跑。

烏克蘭社群媒體流傳的監視器畫面顯示，槍手射殺SBU上校後徒步逃離現場。（路透）

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