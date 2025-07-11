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    英法高峰會發表宣言 重申維護台海和平穩定承諾

    英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右），10日在倫敦舉行第37屆英法高峰會，會後發表領袖宣言，重申對維護朝鮮半島、南海與東海，以及台海和平穩定的承諾，呼籲以和平方式解決兩岸議題。（路透）

    英國首相施凱爾（左）與法國總統馬克宏（右），10日在倫敦舉行第37屆英法高峰會，會後發表領袖宣言，重申對維護朝鮮半島、南海與東海，以及台海和平穩定的承諾，呼籲以和平方式解決兩岸議題。（路透）

    2025/07/11 08:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相施凱爾與法國總統馬克宏，10日在倫敦舉行第37屆英法高峰會，會後發表領袖宣言，重申對維護朝鮮半島、南海與東海，以及台灣海峽和平與穩定的承諾，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

    根據英國政府發表的新聞稿，英法2國領袖承諾，將共同致力於維護和平、民主、法治、以規則為基礎的國際秩序及人權。在當前國際局勢中，這些價值正日益受到威脅，做為2個歐洲大國、聯合國安理會常任理事國、世界主要經濟體，以及開放民主國家，英法2國有責任挺身捍衛這些目標與價值。

    宣言指出，正如俄羅斯的支持者所展現的，「我們的安全與印太地區密不可分。我們將加強協調，並透過新的聯合海上安全訓練、互惠基地訪問，以及對區域組織的共同支持，共同致力於自由、開放與主權的印太地區。」並啟動「全球海事安全對話」（Global Maritime Security Dialogue）。

    宣言說，英法重申決心，確保俄羅斯無法在其非法侵略戰爭中得逞，並承諾持續支持烏克蘭，包括確保其獨立與主權的安全保障。英法2國10日召集「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），匯集超過30個致力於確保烏克蘭長期安全的國家，「我們歡迎已制定成熟的行動計畫，俾便在敵對行動停止後部署保障部隊，協助捍衛烏克蘭的天空與海域，並重建其武裝部隊。」

    英法也同意啟動「反影子艦隊夥伴關係」（Counter-Shadow Fleet Partnership），打擊橫行於英吉利海峽的俄羅斯支持船隻，減少俄國透過這類船隻獲取石油收入，保障海上安全，並在莫斯科拒絕承諾和平的情況下擴大施壓。

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