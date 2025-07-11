共軍害怕「地獄景象」？專家投書解放軍報 喊話建立反無人機部隊

為因應美國計畫部署數千架無人機系統，以嚇阻中國侵略台灣，專家投書「解放軍報」，呼籲解放軍進行結構性改革。圖為美軍MQ-9「死神」無人偵察機。（美聯社檔案照）

2025/07/11 07:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應美國計畫部署數千架無人機系統，以嚇阻中國侵略台灣，3名軍事專家投書中國人民解放軍機關報「解放軍報」，呼籲解放軍進行結構性改革，以應對日趨關鍵的無人機攻擊威脅。

香港「南華早報」報導，楊敬華、羅進軍和肖博等人近日以「反無人作戰重塑未來戰爭面貌」為題撰文，指出中國軍方極有可能會成立專門的反無人機作戰部隊，以迅速應對無人機威脅，同時解決傳統多任務部隊效率低下的問題。

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報導指出，該文由解放軍喉舌發表，顯示北京已注意到美國的「地獄景象」計畫，即透過部署數千架無人系統，來嚇阻解放軍對台灣的侵略。

文章強調，強大的、可見的反無人作戰能力，如同核力量、飛彈防禦、網路戰能力一樣，已成為國家戰略嚇阻體系中不可或缺的支柱性要素。建立反無人機部隊被視為一個「長期」目標，而目前的結構性調整，重點可望置於將反無人機能力整合進現有的作戰單位中。例如，作者建議可以升級電子戰部隊，將其改造為能夠進行人工智慧（AI）分析和機動干擾的智慧化反無人機單位。

據報導，解放軍向反無人機能力轉型的結構性調整，最早可溯及2016年，當時中國官方媒體報導，空軍成立一支專門負責探測和摧毀小型無人機的部隊。公開資訊顯示，目前尚未在陸軍、海軍、火箭軍等所有軍種中全面建立專門的反無人機部隊，但部分部隊已在營或旅級單位舉行過反無人機演練。

例如，中國官媒去年11月曾報導，南部戰區空軍某機動雷達營舉行一次全員、全裝備的機動預警實兵演練，重點就是應對無人機威脅。去年7月，中國和寮國舉行的雙邊聯合演習中，也納入反無人機訓練內容。

文章強調，反無人作戰引發的軍事變革遠超技術和戰術層面，其本質是戰爭哲學從「消滅敵人」向「控制對抗」的典範轉移。在此背景下，以軍事力量結構變革為基礎，以裝備發展策略調整為支撐，以戰略嚇阻能力提升為目標導向，三者協同發力共同推進軍事戰略結構性調整，已成為塑造未來競爭優勢的必然要求和方向路徑。

未來涉及無人機集群（drone swarms）及反集群作戰的戰爭，將演變為演算法的較量，傳統火力和物理性摧毀的有效性將大幅下降。「未來戰爭中，AI驅動下的無人集群作戰將使對抗重心從物理域火力密度轉向認知域決策速度，涵蓋感知、決策、打擊和評估各環節。」

文章還指出，在無人化作戰中，強化軍兵種之間以及武器裝備平台間的資訊共享與協同作戰極為重要。

在戰略層面，作者呼籲，「推動將反無人作戰納入國家安全戰略和軍事戰略核心範疇，統籌協調各軍兵種、各作戰要素力量；戰役層面，要求一線部隊自主協同構建多領域融合、多模態感知與多手段攔截的綜合防禦體系；戰術層面，要求一線作戰人員在戰場上時刻警惕無人裝備威脅，靈活運用多種反制手段應對。」

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