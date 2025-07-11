對俄釋強烈訊號！英法重啟防務合作 同意加強核嚇阻

法國總統馬克宏（右）8日訪問倫敦，10日與英國首相施凱爾（左）會談後達成關鍵協議，藉由加強核合作來鞏固歐洲安全。（路透）

2025/07/11 08:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國與法國10日達成一項關鍵協議，藉由加強核合作來鞏固歐洲安全。在美國對歐洲的防衛承諾出現疑慮，以及俄羅斯野心升高的背景下，這項決定格外受到關注。

做為歐洲僅有的2個核武國家，英法此次藉由法國總統馬克宏訪問倫敦，同意「重啟」防務關係，重點包括共同發展飛彈、強化核合作，同時堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯，藉此向莫斯科傳遞強烈訊號。

請繼續往下閱讀...

法國的核嚇阻力量強調獨立性，是否動用，將由法國總統根據對法國戰略利益的威脅評估來決定。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料，法國擁有290枚核彈頭，部分部署在4艘潛艦上，部分則由「飆風」（Rafale）戰機搭載。

相較之下，英國目前擁有225枚核彈頭，目前核嚇阻部署均為海基系統，由4艘搭載彈道飛彈的潛艦負責。不過，英國政府上月宣布，計畫採購12架美國F-35戰機，做為新的核武打擊力量。

英國的核力量與法國不同，完全納入北大西洋公約組織（NATO）防衛傘下，為這個由32個成員國組成的西方軍事聯盟提供保護。

在馬克宏訪問英國期間，法國同意與英國協調核嚇阻原則，但名義上仍保持國家獨立。雖然法國一直強調核嚇阻的獨立性，但馬克宏在2020年指出，法國的核心利益具有「真正的歐洲層面」。

此外，英法也同意推進多項國防合作計畫，包括空對空飛彈、定向能武器、太空與人工智慧（AI）等，並以「工業協約」（Entente Industrielle）為名，向20世紀初為改善2國關係而簽訂的「協約」（Entente Cordiale）致敬。英國國防大臣希利表示，2國軍隊將加強協調，可在北約架構下隨時動員約5萬名部隊保衛歐洲。

英國國防部指出，英法將增加訂購2國共同打造的「暴風之影」（Storm Shadow，法國稱為SCALP）長程巡弋飛彈，並持續合作開發新世代深度打擊及反艦飛彈，從中選擇取代「暴風之影」的新款武器。「暴風之影」曾多次在烏克蘭戰場立下戰功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法