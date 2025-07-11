第一只柏金包！蘇富比以近3億台幣天價拍出

為英國出生的法國演員兼歌手珍柏金（右）量身打造的第一款愛馬仕柏金包（左），在巴黎的蘇富比拍賣會上，以860萬歐元（約2.9億台幣）的天價拍出。（法新社）

2025/07/11 06:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕為英國出生的法國演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）量身打造的第一款愛馬仕柏金包（Birkin bag），10日在巴黎的蘇富比（Sotheby's）拍賣會上，以860萬歐元（約2.9億台幣）的破紀錄天價，售予一位透過電話投標的日本私人買家。

根據時尚界的傳說，第一只柏金包誕生於1984年，當時珍柏金在飛機上正好坐在愛馬仕（Hermès）總裁杜馬（Jean-Louis Dumas）旁邊，她告訴他，做為一位年輕媽媽，她需要一個既時尚又實用的包包。據稱杜馬當場畫出這款矩形手提包的設計草圖，裡面還專門設計放置奶瓶的空間。

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愛馬仕首先為珍柏金製作一只，之後才開始推出小尺寸版本，對外販售。柏金包一推出便大受歡迎，也進一步推動愛馬仕品牌的成長。

一般柏金包的售價超過1萬美元（約29萬台幣），而第一款柏金包的包蓋上有珍柏金姓名「J. B.」縮寫，且與後來的版本不同，肩帶無法拆卸。蘇富比表示，這也是歷來時尚單品拍賣中成交金額最高的一次。

蘇富比歐洲及中東手袋與時尚部門負責人瓦西（Aurélie Vassy）表示，柏金包本來就是旅行包，這只包被珍柏金每天使用長達9年，外觀依然非常美麗。

珍柏金在1994年首次拍賣這只包，以支持法國愛滋病防治組織Sidaction。2000年，這只包再次出售，由一位法國私人收藏家購得。2023年珍柏金過世後，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，「最巴黎的英國人離開了我們。」

珍柏金自1960年代末期與英國作曲家約翰貝瑞（John Barry）離婚後，便寓居法國。她除了以溫暖的個性與從事社會運動著稱外，也以演戲和歌唱聞名，尤其是與法國歌手兼作曲家塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合唱的著名單曲Je t'aime... moi non plus，更是傳唱全球的神曲。

第一款柏金包的包蓋上有珍柏金姓名「J. B.」縮寫，且與後來的版本不同，肩帶無法拆卸。（美聯社）

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