不滿普廷裝死不談和！美國府會滿足烏軍火、制裁俄國

美國總統川普9日在白宮國宴廳與多個非洲國家的領導人共進午餐。（路透）

2025/07/10 23:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，由於莫斯科當局遲不願與烏克蘭締和，過去半年來在俄烏問題上質疑基輔的美國總統川普與國會共和黨領袖已改變立場，其中白宮準備向烏克蘭運送更多武器，國會則打算通過法案以便對俄國祭出嚴厲的新制裁。

報導中指出，美國府會目前都對立法加碼制裁俄羅斯，抱持開放態度。在喬俄烏和平上屢在俄國總統普廷面前吃癟的川普本週稍早也說，他「非常強烈」地考慮支持制裁這項俄國能源與國防工業的法案。

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共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）與參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩（John Thune）9日表示，會設法在本月通過立法，好讓川普有能力制裁俄羅斯能源出口的買家。強生還告訴記者，將在下週與圖恩討論此事。

白宮1名資深官員9日表示，以烏克蘭總統澤倫斯基上月在海牙與川普會面時提交的1份詳細清單為本的對烏軍援，川普現已同意其中部分軍援要求。同日，川普在白宮與非洲國家領袖共進午餐前告訴媒體：「我們現在正深入研究烏克蘭與彈藥問題。」

美國府會的轉變，正值川普對普廷不願認真參與結束戰爭的俄烏談判而日益沮喪之際。川普曾誓言會在重返白宮「24小時內」結束烏戰；如今他上任即將滿半年，烏戰尚無止歇之兆。

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