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    美國務卿：東南亞國家可能獲得較佳關稅稅率

    美國國務卿魯比歐透露，美國可能會給予東南亞國家更「優於」其他國家的關稅稅率。（法新社）

    美國國務卿魯比歐透露，美國可能會給予東南亞國家更「優於」其他國家的關稅稅率。（法新社）

    2025/07/10 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今（10）日鬆口表示，美國可能會給予東南亞國家更「優於」其他國家的關稅稅率，但由於談判還在進行中，一切都還未定案。

    《法新社》報導，今日在吉隆坡（Kuala Lumpur）參與東協（ASEAN）活動的魯比歐在場邊對媒體說：「我要說的是，當一切都談妥之後，東南亞許多國家會拿到比世界其他地區更好的關稅條件。」

    魯比歐補充說：「不過談判還是會繼續進行。下週會有跟日本的談判，還有跟幾乎這裡所有國家的談判也在進行中。」

    美國總統川普（Donald Trump）已告知包括亞洲多國在內的20多個國家，他們會面臨20％到50％不等的關稅；他已對身為美國主要貿易夥伴的日本與南韓，喊出課徵25％關稅的條件，印尼、寮國、泰國、馬來西亞、菲律賓、汶萊以及緬甸等東協成員國，關稅稅率則是20％至40％不等。

    目前只有英國與越南兩個國家與美國達成暫時性的貿易協議，而越南也是東協成員國之一。

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