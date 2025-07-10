華府智庫：首爾若限制駐韓美軍介入台海衝突 應縮減規模

美國華府智庫「國防優先」發表報告，若首爾限制美國利用駐韓美軍資產，駐韓美軍人數應進一步削減。（美聯社資料照）

2025/07/10 22:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕近期包括美國媒體和南韓媒體均報導，為因應中國可能武力奪取台灣，美國正重組全球美軍部署，其中駐韓的2.85萬名美軍主要任務，將從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國。《韓聯社》報導，美國華府智庫「國防優先」（Defense Priorities）7月9日發表報告，建議將駐韓美軍人數由目前的2.85萬人減至1萬人左右。

「國防優先」（Defense Priorities）在名為「調整全球軍事部署以符合美國利益」報告中指出，若首爾當局限制美國利用駐韓美軍資產，因應朝鮮半島以外的區域安全危機，駐韓美軍人數應進一步削減。撰寫這份報告的是曾任美國防長赫格塞斯資深顧問的卡德威（Dan Caldwell）和「國防優先」高級研究員暨軍事分析主任卡瓦納（Jennifer Kavanagh）。

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「國防優先」在報告中建議，撤除與基地安全無關的地面作戰部隊，以及美國陸軍的通訊、情報和指揮部單位，還有部分相關的支援與作戰部隊；美國還應削減部署在南韓的空中戰力，將駐韓美軍基地的2個戰鬥機中隊撤回美國，同時約三分之一的空勤維修和其他支援單位與人員，也可以撤回美國本土。

報告說，整體而言，這將使美軍駐韓總兵力減少超過50%，留下約1萬名人員，以及2個戰鬥機中隊和支援部隊。留下的地面人員將主要負責支援、後勤、補給和維修工作，若朝鮮半島發生任何危機，戰鬥行動的責任將由南韓部隊承擔。

南韓總統李在明在今年總統大選時被問到，如果中國武力犯台，南韓是否會考慮幫助台灣時，李在明回答說，他會等外星人入侵地球時，才會思考這件事。

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