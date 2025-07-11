刷卡買500元餐點「小費竟3萬多」！ 美店員超扯手法讓她氣炸

加州一名華裔女子出外買飲料用銀行卡結帳，卻遭不肖店員私自輸入破千美元的小費。（圖翻攝自臉書粉專「Choyce寫育兒、旅行與生活」）

2025/07/11 00:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國，給小費是種常見且必須的文化，舉凡到餐廳用餐、搭計程車，飯店住宿等，都需要給服務人員小費，通常小費金額為帳單金額的15至20%。不過最近傳出，加州一名華裔女子出外買飲料用銀行卡結帳，在不知情下遭不肖店員私自輸入破千美元的小費！

根據北美中文報刊《世界日報》（World Journal）報導，加州一名姓莫的華裔女子近日向該報爆料，其母今年4月檢視當月銀行支出明細時，發現一筆1129.05美元（約新台幣3萬3000元）的不明支出，原本以為是詐騙，後來發現轉帳對象是一家餐飲店，4月16日莫母在那家店外帶了一杯果汁和一些食物，花了17.28美元（約新台幣500元），但小費竟高達1111.77美元（約新台幣3萬2500元）。

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莫母稱，結帳後她沒有多加注意就刷了銀行卡付款，服務員也沒給購物收據，直到後來檢視支出明細，才發現店員當時在她不知情的狀況下，自行輸入破千美元的小費。莫女表示，她們發現這件事後，隨即替母親聯絡銀行通報該筆支付有問題，並到店家理論，但店家卻宣稱他們沒有保留顧客的購物紀錄，需要上報經理和總公司，但莫女控訴，從4月到現在7月，她都沒有收到任何電話，店家就這樣擺爛不處理。

雖然銀行馬上取消該筆交易，但事情並未就此落幕，隔了近3個月，該筆1129.05美元的消費，竟然在本月3日再次被扣款，支付商家為原先那家偷坑錢的餐飲店！莫女氣憤表示，她這次選擇報警處理，並投訴了該店家。

知名親子旅遊作家「Choyce」郭宜亭，10日在粉專分享這件事，提醒旅美的朋友，「在外消費時，務必要小心謹慎處理信用卡刷卡單，小費Tips欄位寫清楚，前面以$為開頭，後面要加上刪除線。受害者是外帶，不需要有小費支出，店員在儀器上操作時，卻自己加上離譜高額小費，等受害者發現異狀已經是兩個月後，現在更需要上法庭為自己爭取這惡意操作的損害。提醒大家要留意自己的帳單與收據喔！」

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