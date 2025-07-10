為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強化抗中第一島鏈 美國首度在菲律賓部署F-35

    第五代戰鬥機F-35。（歐新社）

    第五代戰鬥機F-35。（歐新社）

    2025/07/10 21:02

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與菲律賓7日至18日舉行的第二輪「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯合軍事演習，美軍首度在菲國部署第五代戰鬥機F-35。「歐亞時報」分析，此舉顯示馬尼拉正迅速躍升至美國與中國在印度－太平洋對抗的前線國家之一，也代表華府與馬尼拉，對抗南海中國進犯的區域利益愈加密切。

    美空軍421飛行中隊指揮官穆斯勒（Bryan Mussler）向媒體表示，在菲國部署F-35的決定，意在深化與區域夥伴的合作，「我們享有一個自由開放的印太地區，但只要我們有意持續嚇阻任何形式的侵犯，未來數年我們不能視此為理所當然」。

    4月進行的第一輪演習中，美軍派出F-16戰鬥機。7日登場的第二輪演習中，F-35便與FA-50在菲國專屬經濟區（EEZ）內執行聯合飛行。穆斯勒強調，「F-35是美國空軍的基石，我們與菲律賓空軍有著強烈的夥伴關係，美方也期待著強化同盟及持續整合」。

    報導分析，日本、南韓與新加坡等美國印太重要盟友已具備F-35，且曾在汶萊、印尼和泰國短暫部署或聯合演習中出動，如今加上與菲律賓空軍配合，將進一步推升與中國的敵對態勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播