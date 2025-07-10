強化抗中第一島鏈 美國首度在菲律賓部署F-35

第五代戰鬥機F-35。（歐新社）

2025/07/10 21:02

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與菲律賓7日至18日舉行的第二輪「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯合軍事演習，美軍首度在菲國部署第五代戰鬥機F-35。「歐亞時報」分析，此舉顯示馬尼拉正迅速躍升至美國與中國在印度－太平洋對抗的前線國家之一，也代表華府與馬尼拉，對抗南海中國進犯的區域利益愈加密切。

美空軍421飛行中隊指揮官穆斯勒（Bryan Mussler）向媒體表示，在菲國部署F-35的決定，意在深化與區域夥伴的合作，「我們享有一個自由開放的印太地區，但只要我們有意持續嚇阻任何形式的侵犯，未來數年我們不能視此為理所當然」。

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4月進行的第一輪演習中，美軍派出F-16戰鬥機。7日登場的第二輪演習中，F-35便與FA-50在菲國專屬經濟區（EEZ）內執行聯合飛行。穆斯勒強調，「F-35是美國空軍的基石，我們與菲律賓空軍有著強烈的夥伴關係，美方也期待著強化同盟及持續整合」。

報導分析，日本、南韓與新加坡等美國印太重要盟友已具備F-35，且曾在汶萊、印尼和泰國短暫部署或聯合演習中出動，如今加上與菲律賓空軍配合，將進一步推升與中國的敵對態勢。

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