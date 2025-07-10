烏克蘭重建會議 捷克總統演講盛讚台灣合作案

捷克總統帕維爾（左）出席在羅馬舉行的「烏克蘭重建會議」，右為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（法新社）

2025/07/10 21:39

〔中央社〕捷克總統帕維爾今天出席在羅馬舉行的「烏克蘭重建會議」，他在會中演講時，特別提到近期與台灣簽署的合作援烏案例，針對能源供水提供最迫切需要，盛讚這是志同道合民主體系間的合作典範。

烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）今、明兩天在羅馬舉行。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、捷克總統帕維爾（Petr Pavel）皆出席，共計約100個官方代表團及數千家企業參加。

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今天前兩場全體大會由各國領袖輪流致詞，捷克總統帕維爾在演講中提到，捷克在烏克蘭許多最受衝擊的區域，致力協助重建烏克蘭能源基礎設施，提供烏克蘭人民乾淨飲水。

帕維爾舉例，就在幾週前，捷克剛與台灣簽署一項具有里程碑意義的援烏三方協議，這項計畫將為烏國第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）38萬居民提供乾淨飲水，也將提供電力與暖氣。

根據外交部資料，台捷是在今年6月27日簽署此一合作備忘錄，其中移動式水處理設施建置計畫將嘉惠烏國第聶伯羅彼得羅夫斯克州38萬居民，氣電共生能源系統建置計畫則將嘉惠哈爾科夫州（Kharkiv）約6萬居民。

帕維爾在會中表示，台捷這種合作模式，展示了志同道合民主國家可如何同心協力，針對最需要幫助的地方伸出援手。

帕維爾在演講中強調，澤倫斯基提到重建烏克蘭需要一個新的「馬歇爾計畫」，這不是象徵性的言論，為了重建烏克蘭，他認為需要一個結合公私部門、體制改革與願景的新架構。

帕維爾提到，需要一個更廣泛的政治聯盟，將歐盟與英、美、加拿大、日本等民主國家結合在一起，並建立透明的投資數位平台，鼓勵私人資金驅動烏克蘭重建投資，且烏克蘭重建目標，必須往融入歐盟單一市場的方向前進。

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