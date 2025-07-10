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    魯比歐出席東協外長會：美國無意放棄印太 反要強化夥伴關係

    美國國務卿魯比歐10日在吉隆坡出席東協外長會議。（法新社）

    美國國務卿魯比歐10日在吉隆坡出席東協外長會議。（法新社）

    2025/07/10 20:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿魯比歐10日在馬來西亞吉隆坡，出席東協（ASEAN）外長會議，駁斥外界揣測美國因其他地區事務而分散對亞洲的關注，他說，華府致力於對印太地區的夥伴關係。

    《法新社》、《美聯社》報導，魯比歐表示，「這個．．．區域依然是美國外交政策的焦點」，「我們無意放棄，而是要強化並且發展（夥伴關係）」。

    魯比歐說，他聽到新聞指稱，也許美國或者世界，會因為其他區域的事件而分散了注意力，「我會說，分散注意力是不可能的，因為我們堅定認為、現實情況也是如此，就是這個世紀和未來50年的故事，大部分會在這個區域寫下」。他還說，「我們打算持續發展這些夥伴關係，無需尋求此區域任何其他方的允許或批准」，美聯社報導指出，魯比歐此話顯然意指中國。

    國務院高層官員日前表示，魯比歐這趟訪問的優先事項，是重新確認華府致力於該區域。但時值美國政府公佈一連串關稅政策，外交政策專家指出，魯比歐此行是要鞏固對關稅政策緊張不安的區域夥伴、盟邦關係，並且加強推動美國依然是比中國更好的夥伴之看法，抗衡中國的經濟和外交攻勢。

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