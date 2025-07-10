中國國安部稱破3起外國間諜案 籲警覺色誘、親情滲透3招

中國宣稱近期破獲3起外國針對中國公務人員的間諜案，呼籲公務員提高警覺。（路透檔案照）

2025/07/10 20:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家安全部10日宣稱，近來接連查獲3起外國針對中國公務人員的間諜案，其中包括使用「美人計」引誘一名地方公務員拍下親密照勒索，中國宣稱外國間諜滲透日益深入。

《法新社》報導，中國國安部指出，外國間諜「在對中國滲透和竊密上，已愈加活躍」，並且鎖定公務人員下手。聲明揭露其中一起案例，宣稱一名省級政府李姓（Li）公務員，在國外出差期間，「無法抗拒外國情報員的美色誘惑」，掉入「精心設計的美人計」，之後遭對方以親密照勒索，被迫交出政府文件；這名公務員之後因間諜行為被判處5年有期徒刑。

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另一案例是市級幹部侯姓人員，為填補因沉迷賭博損失的存款，暗中拍攝保密文件賣給境外諜報單位，現已被追究刑事責任。第3起案件是一名年輕官員，因將機密資訊分享給親屬，該親屬拍照後寄給外國情報機關，導致該名原本仕途看好的官員丟了工作。

國安部警告，「洩密往往隱藏在工作生活細節中」，如果原則、信念不夠堅定，「就可能最終沉淪到外國情報單位設計的犯罪深淵」，呼籲公務員嚴守保密紀律，並警覺「親情牌背後的境外滲透」，若一時犯錯，「及時懸崖勒馬」。

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