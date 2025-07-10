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    斯洛伐克總統入伍受訓 自嘲三軍統帥變「小兵」

    佩斯洛伐克總統拉格利尼穿上軍裝入伍受訓。（路透）

    佩斯洛伐克總統拉格利尼穿上軍裝入伍受訓。（路透）

    2025/07/10 21:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）今（10日）從名義上的三軍統帥，搖身一變成了身著迷彩裝的小兵，他與國防部長等政要以身作則入伍受訓，藉此宣傳斯洛伐克加強國防的國策。

    在俄羅斯全面入侵烏克蘭的背景下，地處中歐的斯洛伐克正試圖增加預備役人數，增進防衛能力。

    《法新社》報導，佩拉格利尼入伍的地點位於斯洛伐克西部的扎霍里耶（Zahorie），他自嘲說：「在簽下去後，我變成了小兵佩拉格利尼，我會完全遵從所有指揮官與教官的指示。」

    除了佩拉格利尼，其他入伍受訓的名人，還包括國防部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）、知名拳手費格（Attila Vegh）與部分執政黨政客。

    在為期2週的預備役培訓中，他們將接受野外演習、急救與武器操作等訓練。

    佩拉格利尼是斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）的政治盟友。自2023年重新上台執政以來，菲科就一直尋求與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）拉近關係，以至於國內有不少民眾以「斯洛伐克即歐洲」的口號發動示威，表達不滿。

    斯洛伐克總統佩拉格利尼。（歐新社）

    斯洛伐克總統佩拉格利尼。（歐新社）

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